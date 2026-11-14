DANOS NA REDE ELÉTRICA
VÍDEO: chuva de granizo causa estragos em cidade baiana
Prefeito Jadson Soares confirmou à reportagem que não há registro de feridos
Uma chuva de granizo acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Castro Alves, no Recôncavo Baiano, na tarde deste sábado, 14.
O temporal durou cerca de 25 minutos e derrubou cinco postes da rede elétrica no Centro da cidade, deixando ruas bloqueadas e fios expostos sobre trechos alagados.
Com a queda das estruturas, algumas vias precisaram ser isoladas com cones para evitar acidentes.
Além dos danos na rede elétrica, algumas residências ficaram destelhadas e árvores caíram em diferentes pontos do município. Segundo o prefeito Jadson Soares, até o momento da entrevista, não havia registro de pessoas feridas.
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Em resposta à reportagem do portal A TARDE, o gestor informou que a Coelba já havia sido acionada e estava no município realizando intervenções para solucionar os problemas provocados pelo temporal.
“Já acionamos a Coelba, que está no município fazendo as intervenções desde cedo. A equipe de trânsito e mobilidade está atuando na segurança dos locais onde há fios espalhados pelo chão”, afirmou Jadson.
Diante dos danos, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, iniciou o levantamento das ocorrências e a identificação de possíveis áreas de risco.
A orientação da pasta é evitar a circulação pelos locais atingidos e não se aproximar de postes caídos ou da fiação.
Temporal deixa moradores sem internet
Outro problema provocado pela chuva foi a interrupção do acesso à internet em grande parte do Centro de Castro Alves. De acordo com o prefeito, a gestão municipal já iniciou contato com as empresas responsáveis para tentar restabelecer o serviço.
“Estamos correndo atrás para tentar liberar a internet. Já estamos em contato com as empresas para tentar normalizar esse serviço o mais rápido possível”, disse o prefeito, em resposta à reportagem.
Defesa Civil acompanha áreas atingidas
A pasta, liderada pelo secretário Gilmar, mobilizou equipes para acompanhar os impactos do temporal e articular as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores.
Além do registro dos estragos, o trabalho inclui o monitoramento dos pontos afetados e a adoção de providências para restabelecer a normalidade no município.
As equipes seguem nas ruas acompanhando a situação e priorizando os locais que apresentam riscos à população.