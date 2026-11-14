VÍDEO: chuva de granizo causa estragos em cidade baiana

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Uma chuva de granizo acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Castro Alves, no Recôncavo Baiano, na tarde deste sábado, 14.

O temporal durou cerca de 25 minutos e derrubou cinco postes da rede elétrica no Centro da cidade, deixando ruas bloqueadas e fios expostos sobre trechos alagados.

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Com a queda das estruturas, algumas vias precisaram ser isoladas com cones para evitar acidentes.

Além dos danos na rede elétrica, algumas residências ficaram destelhadas e árvores caíram em diferentes pontos do município. Segundo o prefeito Jadson Soares, até o momento da entrevista, não havia registro de pessoas feridas.

Em resposta à reportagem do portal A TARDE, o gestor informou que a Coelba já havia sido acionada e estava no município realizando intervenções para solucionar os problemas provocados pelo temporal.

“Já acionamos a Coelba, que está no município fazendo as intervenções desde cedo. A equipe de trânsito e mobilidade está atuando na segurança dos locais onde há fios espalhados pelo chão”, afirmou Jadson.

Diante dos danos, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, iniciou o levantamento das ocorrências e a identificação de possíveis áreas de risco.

A orientação da pasta é evitar a circulação pelos locais atingidos e não se aproximar de postes caídos ou da fiação.

Temporal deixa moradores sem internet

Outro problema provocado pela chuva foi a interrupção do acesso à internet em grande parte do Centro de Castro Alves. De acordo com o prefeito, a gestão municipal já iniciou contato com as empresas responsáveis para tentar restabelecer o serviço.

“Estamos correndo atrás para tentar liberar a internet. Já estamos em contato com as empresas para tentar normalizar esse serviço o mais rápido possível”, disse o prefeito, em resposta à reportagem.

Defesa Civil acompanha áreas atingidas

A pasta, liderada pelo secretário Gilmar, mobilizou equipes para acompanhar os impactos do temporal e articular as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores.

Além do registro dos estragos, o trabalho inclui o monitoramento dos pontos afetados e a adoção de providências para restabelecer a normalidade no município.

As equipes seguem nas ruas acompanhando a situação e priorizando os locais que apresentam riscos à população.

Veja vídeo da chuva de granizo no município baiano