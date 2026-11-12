'Chuva' de críticas à novela da Globo sobre o 'Nordeste seco e sem brilho' altera Ibope

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A novela Lá na Minha Terra, produção da faixa das 18h da TV Globo criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman, estreou nesta segunda-feira, 9, sob questionamentos sobre a forma como o Nordeste é retratado.

A reação do público começou antes mesmo da exibição do primeiro capítulo, a partir da divulgação das chamadas promocionais.

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Ambientada em 2026, a trama acompanha Rosenda Madeira (Dira Paes), pecuarista que cria cinco filhos na cidade de Lavra Seca, no sertão nordestino, após o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira), que reaparece em São Paulo sob a identidade de Cesário ao lado de Ismália (Camila Morgado).

Os questionamentos nas redes sociais apontaram incongruências entre o período contemporâneo da história e os elementos exibidos em tela:

Elementos cênicos e figurinos : cenas do primeiro capítulo exibiram personagens transportando água em cabaças, tomando banho em chuveiros em cercados externos sem alvenaria e realizando viagens em caminhões pau de arara (em flashback situado em 2011).

: cenas do primeiro capítulo exibiram personagens transportando água em cabaças, tomando banho em chuveiros em cercados externos sem alvenaria e realizando viagens em caminhões pau de arara (em flashback situado em 2011). Contraste regional : telespectadores e críticos apontaram a oposição entre o interior nordestino, retratado com escassez de infraestrutura e fotografia amarelada, e a cidade de São Paulo, apresentada como centro urbano de tecnologia.

: telespectadores e críticos apontaram a oposição entre o interior nordestino, retratado com escassez de infraestrutura e fotografia amarelada, e a cidade de São Paulo, apresentada como centro urbano de tecnologia. Sotaques e repetição de fórmula : o público questionou a prosódia de parte do elenco e a semelhança estrutural com obras anteriores do mesmo autor, como Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024).

Posicionamento da TV Globo, do autor e do elenco

A direção e a equipe da produção defenderam as escolhas narrativas e visuais da obra, fundamentando o projeto no formato de fábula e nas vivências de seus criadores.

A emissora informou que monitora a recepção por meio de pesquisas de público antes de definir eventuais ajustes no roteiro.

Declarações da equipe e do elenco

Mario Teixeira (autor da novela) : o dramaturgo explicou que a cidade de Lavra Seca tem origem em suas memórias de infância em Itapipoca, no Ceará, e na trajetória de migração de seu pai. O autor afirmou: "É um mergulho nas minhas raízes e, acho, que nas raízes do Brasil, também. É uma novela que fala de um Brasil que está tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto - e que é tratado, às vezes, com muita discriminação". Sobre o desenvolvimento da trama, acrescentou: "O Nordeste ainda sofre tanto preconceito por parte de algumas pessoas. Então, a gente está mostrando o Nordeste dessa vez como um polo de tecnologia importante".

: o dramaturgo explicou que a cidade de Lavra Seca tem origem em suas memórias de infância em Itapipoca, no Ceará, e na trajetória de migração de seu pai. O autor afirmou: "É um mergulho nas minhas raízes e, acho, que nas raízes do Brasil, também. É uma novela que fala de um Brasil que está tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto - e que é tratado, às vezes, com muita discriminação". Sobre o desenvolvimento da trama, acrescentou: "O Nordeste ainda sofre tanto preconceito por parte de algumas pessoas. Então, a gente está mostrando o Nordeste dessa vez como um polo de tecnologia importante". Dira Paes (intérprete da protagonista Rosenda) : em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo antes da estreia, a atriz sustentou que o cenário exibido existe no país: "Esse sertão não só existe, como resiste e persiste. Não vamos virar as costas. A internet chegou ao sertão, mas a lida é cotidiana e continua a mesma: sem água, sem fartura de comida e um precisando da ajuda do outro". A atriz completou: "É um absurdo apagar aquele que tem orgulho de ser sertanejo. Isso é querer colocá-lo dentro de um sonho de ser urbano. Esse não é o sertão que eu estou retratando".

: em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo antes da estreia, a atriz sustentou que o cenário exibido existe no país: "Esse sertão não só existe, como resiste e persiste. Não vamos virar as costas. A internet chegou ao sertão, mas a lida é cotidiana e continua a mesma: sem água, sem fartura de comida e um precisando da ajuda do outro". A atriz completou: "É um absurdo apagar aquele que tem orgulho de ser sertanejo. Isso é querer colocá-lo dentro de um sonho de ser urbano. Esse não é o sertão que eu estou retratando". Lucy Alves (intérprete da vaqueira Socorro) : a atriz e cantora paraibana ressaltou que a produção busca apresentar diferentes facetas da região ao longo dos capítulos, destacando que o Nordeste reúne áreas afetadas pela seca, recursos hídricos, produção econômica e polos de tecnologia, além de mencionar a presença de intérpretes nordestinos na obra.

Repercussão entre artistas, jornalistas e influenciadores

O debate ganhou alcance nacional com a manifestação de profissionais do audiovisual, jornalistas, criadores de conteúdo e perfis institucionais.

Críticas à representação regional

Kleber Mendonça Filho (cineasta pernambucano) : o diretor de Bacurau e O Agente Secreto publicou no X (antigo Twitter) a foto de um avião em um aeroporto com a legenda "Nordeste agora". em outra postagem, escreveu: "Talvez essa novela seja mesmo um projeto caro e inútil de rage bait", esclarecendo que acompanhava a repercussão pelas imagens divulgadas.

: o diretor de e publicou no X (antigo Twitter) a foto de um avião em um aeroporto com a legenda "Nordeste agora". em outra postagem, escreveu: "Talvez essa novela seja mesmo um projeto caro e inútil de rage bait", esclarecendo que acompanhava a repercussão pelas imagens divulgadas. Carol Burgo (artista e criadora de conteúdo) : publicou vídeo analisando a repetição de imagens associadas exclusivamente à escassez na televisão: "Vocês alimentam essa máquina que gera xenofobia no Brasil contra nordestinos".

: publicou vídeo analisando a repetição de imagens associadas exclusivamente à escassez na televisão: "Vocês alimentam essa máquina que gera no Brasil contra nordestinos". Jéssica Senra (jornalista) : ao compartilhar o posicionamento sobre a obra, declarou: "Essa imagem ultrapassada e que era apenas um recorte do imenso Nordeste alimenta egos, preconceitos e projetos políticos".

: ao compartilhar o posicionamento sobre a obra, declarou: "Essa imagem ultrapassada e que era apenas um recorte do imenso Nordeste alimenta egos, preconceitos e projetos políticos". Luana Piovani (atriz) : utilizou seu perfil no Instagram para criticar a linha editorial da emissora e se solidarizar com os profissionais envolvidos na gravação: "Lamento por quem está fazendo a novela, eu sei o trabalho imenso que é, mas, infelizmente, sempre foi assim: a maioria paga pelos poucos que escolhem. Deram muito mole na novela, mas não foi pouco".

: utilizou seu perfil no Instagram para criticar a linha editorial da emissora e se solidarizar com os profissionais envolvidos na gravação: "Lamento por quem está fazendo a novela, eu sei o trabalho imenso que é, mas, infelizmente, sempre foi assim: a maioria paga pelos poucos que escolhem. Deram muito mole na novela, mas não foi pouco". Prefeitura do Recife : o perfil oficial da administração municipal ironizou o título da produção nas redes sociais ao publicar imagens da capital pernambucana com a frase "Lá na minha terra… baseado em fatos reais", destacando indicadores de inovação, saúde e cultura.

O embate entre Tuca Andrada e João Gomes

A discussão envolveu o cantor pernambucano João Gomes, intérprete da música de abertura ("Deus do Barro", em parceria com Juliana Linhares), após comentário do ator pernambucano Tuca Andrada nas redes sociais.

A declaração de Tuca Andrada : ao comentar a representação cultural da novela, o ator citou o visual do cantor: "Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães".

: ao comentar a representação cultural da novela, o ator citou o visual do cantor: "Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães". A resposta de João Gomes: o artista rebateu a declaração por meio de vídeos nos stories do Instagram, contestando o uso do termo "fantasia" para descrever a indumentária da vaqueirama: "Rapaz, eu abri o Instagram e agora eu estou 'pôdi' mesmo. Meu irmão, véi, isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi". O cantor detalhou as peças de couro utilizadas: "Isso não é fantasia, não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso".

Resgate familiar : João Gomes citou suas origens em Serrita, no sertão de Pernambuco, e a homenagem a seus familiares: "Você sabe quem é meu avô? Você sabe quem são meus tios, minha família? Você sabe como é meu nome, pelo menos? Meu nome é João Fernando, Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci".

Desempenho de audiência no Kantar Ibope

Os índices consolidados dos dois primeiros capítulos (exibidos em 9 e 10 de novembro de 2026) registraram comportamentos opostos entre a praça de referência nacional e as capitais nordestinas.

Índices consolidados por praça

Grande São Paulo (praça de referência nacional)

Estreia (09/11) : 18,6 pontos e 32,4% de share (superou em 1,3 ponto a estreia da antecessora, A Nobreza do Amor, que marcou 17,3 pontos em março de 2026). Cada ponto na região equivale a 78.780 domicílios.

: 18,6 pontos e 32,4% de share (superou em 1,3 ponto a estreia da antecessora, A Nobreza do Amor, que marcou 17,3 pontos em março de 2026). Cada ponto na região equivale a 78.780 domicílios. Segundo capítulo (10/11) : 19,0 pontos e 34,4% de share (crescimento de 0,4 ponto).

Salvador (BA)

Estreia (09/11) : 22,0 pontos (retração de 12% em relação aos 25,0 pontos registrados na estreia de A Nobreza do Amor).

: 22,0 pontos (retração de 12% em relação aos 25,0 pontos Segundo capítulo (10/11) : índice não divulgado.

Recife (PE)