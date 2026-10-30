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FIM DE UMA ERA

Galã da Globo surpreende ao revelar que não quer mais fazer novela

Ator confessou que não sente mais vontade de protagonizar teledramaturgias

Franciely Gomes
Por
Artista não aparece nas telinhas desde 2019
Artista não aparece nas telinhas desde 2019 - Foto: Reprodução | TV Globo

Reynaldo Gianecchini revelou que não pretende mais fazer novelas. O galã da TV Globo confessou que não sente mais vontade de contracenar em teledramaturgias da TV aberta, devido aos trabalhos que fez após a pandemia causada pela Covid-19.

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Um post compartilhado por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

“Eu comecei depois da pandemia a me desinteressar por novela, porque eu queria fazer coisas mais curtas, coisas numa outra linguagem também, que não seja só o melodrama”, disse ele, em entrevista ao Alt Tabet, programa do Canal UOL.

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“E eu comecei a ver que o streaming também estava começando a se tornar maior no Brasil, e fiquei com muita vontade de testar. Então, sim, eu não tenho mais vontade de fazer novela”, completou.

O artista explicou que com as plataformas de streaming ele consegue escolher melhor seus personagens, mas é muito grato por tudo o que viveu com os trabalhados na emissora da família Marinho.

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“Eu falei: eu quero escolher os meus personagens, os meus trabalhos agora com as coisas que eu quero falar. Essas questões estavam muito fortes. Eu realmente comecei a entender muito mais coisas que eu nunca tinha parado para analisar”, disparou.

Trabalhos na Globo

Reynaldo Gianecchini ficou conhecido por sua participação em tramas como Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003), Da Cor do Pecado (2004), Sete Pecados (2007) e Verdades Secretas (2015).

Sua última participação na Globo foi em 2019, durante a novela A Dona do Pedaço, onde interpretava o personagem Régis Mantovani, um playboy golpista que depois busca redenção.

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Tags

ator Reynaldo Gianecchini TV Globo

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