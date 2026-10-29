Globo convoca artistas para missão especial de fim de ano

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A Globo começou a gravar sua tradicional vinheta de fim de ano na quarta-feira, 28. A emissora convidou nomes como Serginho Groisman e Alexandre Borges para participar. As filmagens serão concluídas nesta quinta-feira, 29.

A campanha reunirá mais de 200 talentos do entretenimento, esporte e jornalismo acompanhados por familiares e pessoas queridas, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

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A estreia está marcada para 1º de dezembro, no intervalo de ‘Quem Ama Cuida’.

Nova versão do clássico ‘Hoje É um Novo Dia’

Uma nova versão orquestrada do clássico ‘Hoje É um Novo Dia’ foi providenciada pela Globo.

O apresentador Serginho Groisman destacou o simbolismo do período para quem trabalha na televisão.

“Quando chega a época que a vinheta entra no ar, você já fala: ‘Acabou o ano, o que vamos fazer no próximo ano?’. É claro que as coisas vão acontecendo naturalmente, mas parece que, quando acaba o ano, você renova alguns compromissos e energias”, disse.

O ator Alexandre Borges celebrou a oportunidade de dividir o momento com a irmã, Ludmilla Corrêa, que também é atriz e o acompanhou ao longo de seus 32 anos de trajetória na emissora.

“Para mim é uma alegria imensa estar com a minha irmã aqui, falando das novelas, das cenas”, afirmou. “Estou muito feliz de compartilhar esse momento com ela”, completou.