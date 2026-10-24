Ator da Globo revela deficiência ao defender Lula em debate

Amaury Lorenzo usou suas redes sociais para prestar apoio ao presidente Lula após o debate desta sexta-feira, 23, Em seu perfil do Instagram, o ator da Globo criticou a fala de Flávio Bolsonaro sobre a perda de um dos dedos do Chefe de Estado e revelou que também é uma pessoa com deficiência (PCD).

No vídeo, o artista contou que lida com uma deficiência auditiva bilateral progressiva e depende de aparelhos auditivos para exercer a profissão. “Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido”, disse ele, exibindo o aparelho.

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Em seu relato, Amaury também confessou que precisará deixar a atuação, profissão que ele exerce há mais de 30 anos, devido a perda completa da audição. “Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar. Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos”.

Atualmente, o galã está no ar na novela “Por Você”, da TV Globo, onde interpreta o personagem Lucas Sampaio. Ele também já participou das tramas Terra e Paixão (2023), Volta por Cima (2024) e Três Graças (2025/2026).

Descoberta da perda auditiva

Apesar da repercussão, essa não é a primeira vez que o ator da Globo fala sobre o tema. Em março de 2025, ele contou aos seguidores como percebeu os primeiros sinais da perda auditiva.

Segundo ele, os sons começaram a parecer distantes, principalmente durante conversas rápidas ou em ambientes com muito barulho, mas ele só foi buscar ajuda depois de um certo tempo.

“Eu demorei a buscar ajuda, mas quando fui ao médico eu descobri uma perda auditiva gradual. Foi um choque no início, fiquei um pouquinho triste, mas também tive a chance de agir rápido”, disse ele na época.

“Hoje, com meus aparelhos auditivos, eu recuperei a minha qualidade de vida, a minha autoestima, eu ouço com clareza e aproveito os momentos de trabalho com mais confiança”, relatou.