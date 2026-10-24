SAÚDE
Ator da Globo revela deficiência ao defender Lula em debate
Artista falou abertamente sobre sua condição de saúde
Amaury Lorenzo usou suas redes sociais para prestar apoio ao presidente Lula após o debate desta sexta-feira, 23, Em seu perfil do Instagram, o ator da Globo criticou a fala de Flávio Bolsonaro sobre a perda de um dos dedos do Chefe de Estado e revelou que também é uma pessoa com deficiência (PCD).
No vídeo, o artista contou que lida com uma deficiência auditiva bilateral progressiva e depende de aparelhos auditivos para exercer a profissão. “Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido”, disse ele, exibindo o aparelho.
Em seu relato, Amaury também confessou que precisará deixar a atuação, profissão que ele exerce há mais de 30 anos, devido a perda completa da audição. “Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar. Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos”.
Atualmente, o galã está no ar na novela “Por Você”, da TV Globo, onde interpreta o personagem Lucas Sampaio. Ele também já participou das tramas Terra e Paixão (2023), Volta por Cima (2024) e Três Graças (2025/2026).
Descoberta da perda auditiva
Apesar da repercussão, essa não é a primeira vez que o ator da Globo fala sobre o tema. Em março de 2025, ele contou aos seguidores como percebeu os primeiros sinais da perda auditiva.
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Segundo ele, os sons começaram a parecer distantes, principalmente durante conversas rápidas ou em ambientes com muito barulho, mas ele só foi buscar ajuda depois de um certo tempo.
“Eu demorei a buscar ajuda, mas quando fui ao médico eu descobri uma perda auditiva gradual. Foi um choque no início, fiquei um pouquinho triste, mas também tive a chance de agir rápido”, disse ele na época.
“Hoje, com meus aparelhos auditivos, eu recuperei a minha qualidade de vida, a minha autoestima, eu ouço com clareza e aproveito os momentos de trabalho com mais confiança”, relatou.