Kim Kardashian revela 55 exigências para namorado; você passaria?

A socialite Kim Kardashian, de 46 anos, revelou que tem uma lista com cerca de 55 exigências para quem deseja se relacionar com ela. Atualmente, a empresária namora o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de 41 anos.

Em um episódio de 'The Kardashians' exibido nesta quinta-feira, 22, Kim deu pistas sobre o relacionamento com o piloto e afirmou que o parceiro atual atende a todos os critérios da lista. “Estou muito, muito feliz”, declarou a empresária, sem mencionar o nome de Hamilton diretamente.

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“Vamos apenas dizer que todos os requisitos da minha lista foram atendidos. É uma sensação louca olhar para a lista e marcar todos os itens”, acrescentou.

A lista de exigências havia sido apresentada em um episódio do reality show em 2024. Na ocasião, a socialite explicou que procura características como proteção, companheirismo, paciência e boa higiene.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton foram vistos juntos pela primeira vez como casal em fevereiro deste ano - Foto: (Reprodução/Instagram)

“Uma pessoa calma, sem problemas com a mãe ou o pai, paciente, solidária, genuinamente feliz por mim, com bons dentes e bem-sucedida. Alguém que meus amigos e minha família amem e que possa ser um modelo para meus filhos, especialmente alguém que meus meninos possam admirar”, disse.

Entre os outros critérios estão ser mais alto que ela, gostar de praticar exercícios, ser motivado e independente, ter bom gosto e não ser pegajoso. Ela também brincou que o pretendente não deveria estar ficando careca e afirmou que valoriza homens que cuidam da própria aparência.

A empresária também destacou a importância de ter um parceiro responsável. “Não quero ter que ser babá o tempo todo. Quero uma pessoa boa, genuína, motivada e que também tenha suas próprias motivações na vida”, afirmou.

Socialite ficou cinco anos solteira

Em entrevista anterior, Kim relembrou o período em que ficou solteira após o divórcio do rapper Kanye West, de 49 anos, com quem teve quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

“Fiquei solteira por cinco anos. E foi ótimo. Pude me concentrar nos meus filhos e em projetos nos quais eu realmente queria estar envolvida. Realmente não senti nenhuma pressa”, contou.

Antes de iniciar o relacionamento com Lewis Hamilton, a empresária namorou o comediante Pete Davidson, de 32 anos. Os dois ficaram juntos por nove meses, em 2022, e o artista chegou a aparecer em momentos do reality show da família.