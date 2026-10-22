Caixa-preta não registrou voo de helicóptero que caiu com cantor Rick

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O relatório preliminar sobre o acidente envolvendo a queda do helicóptero em Urubici, em Santa Catarina, que matou o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas, apontou que o gravador de áudio da cabine não registrou o voo em que ocorreu o acidente. O documento também indicou que problemas mecânicos nos geradores da aeronave eram frequentes.

A aeronave desapareceu na tarde do dia 21 de setembro, após decolar de Porto Belo. Além do cantor, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira também morreram.

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O documento foi anexado na terça-feira (21) ao processo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que apura as circunstâncias da queda.

Segundo o órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), o equipamento Cockpit Voice Recorder (CVR), conhecido como caixa-preta, armazenou apenas diálogos relativos a uma intervenção de manutenção realizada em data indeterminada.

Mecânico havia recomendado investigar problema no helicóptero

Sobre os problemas frequentes nos geradores, um mecânico havia recomendado que o helicóptero voltasse à oficina para investigar a falha, mas isso não havia acontecido até a data do acidente.

De acordo com a investigação, a legislação atual não exige gravadores de voo para esse tipo de operação. Ainda assim, o helicóptero estava equipado com o CVR, com capacidade para 30 minutos de gravação.

O Cenipa afirma que, no atual estágio da investigação, nenhuma hipótese para o acidente está descartada. O órgão também esclarece que exames e análises complementares estão sendo conduzidos em todas as áreas de interesse.

Como foi o acidente

O relatório do Cenipa também explica que, durante o voo, o helicóptero colidiu contra o terreno em uma região montanhosa do Parque Nacional de São Joaquim. No momento do acidente, a região apresentava um sistema frontal, com chuva e formação de nuvens baixas.