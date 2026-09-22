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Saiba quem são os cinco ocupantes do helicóptero que caiu com cantor Rick

Os destroços da aeronave foram localizados nesta terça-feira

Evellyn Teixeira
Por
Vítimas do acidente de helicóptero em Santa Catarina
Vítimas do acidente de helicóptero em Santa Catarina - Foto: reprodução / redes sociais

O helicóptero que caiu na Serra de Santa Catarina nesta segunda-feira, 21, com o cantor Rick estava com mais quatro passageiros. Entre as vítimas, além do cantor, foram encontrados mortos o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Os nomes dos dois tripulantes ainda não haviam sido divulgados pelas autoridades.

Os destroços da aeronave foram localizados nesta terça-feira, 22, após mais de um dia de buscas.

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Rick, da dupla com Renner

O cantor Rick, cujo nome verdadeiro era Geraldo Antônio de Carvalho, tinha 59 anos e ficou conhecido nacionalmente como integrante da dupla Rick & Renner.

Além de cantor, Rick também atuava como compositor e produtor musical. Ao lado de Renner, lançou sucessos do sertanejo romântico, como “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Filha”, “Seguir em Frente” e “O Cheiro Dela”.

Rick seguia para São Joaquim, onde tinha planos de almoçar, antes de continuar a viagem para Rancho Queimado. O cantor havia compartilhado registros de seu deslocamento nas redes sociais antes do acidente.

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Bruno Avelar

Bruno Avelar era empresário, palestrante e atuava na área de networking. Ele acompanhava Rick na viagem e havia publicado registros do deslocamento nas redes sociais antes do desaparecimento da aeronave.

Avelar era fundador do projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões profissionais, e também compartilhava conteúdos relacionados ao universo empresarial.

Paulo Soares

Paulo Soares era videomaker e prestava serviços para Bruno Avelar. Ele também registrou momentos da viagem nas redes sociais antes do desaparecimento.

Em uma das publicações, Paulo compartilhou imagens feitas de dentro da aeronave, mostrando a paisagem da Serra catarinense.

Piloto e copiloto

As outras duas vítimas eram o piloto e o copiloto do helicóptero. Os nomes dos profissionais ainda não haviam sido divulgados pelas autoridades até a atualização das informações sobre o acidente.

Helicóptero desapareceu durante voo

O helicóptero, um Bell 430, de matrícula PP-MGR, havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim.

A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira, 21. As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira, e as circunstâncias da queda ainda deverão ser investigadas.

Confira vídeo:

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Tags

Bruno Avelar Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) Paulo Soares Rick santa catarina

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