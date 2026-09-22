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ECONOMIA

MP libera R$ 64,3 milhões para segurança alimentar e povos indígenas

Crédito extraordinário será usado para reforçar programas já existentes nas duas áreas.

Alice Paulilo
Por
Governo lança medida provisória de crédito para povos indígenas
Governo lança medida provisória de crédito para povos indígenas - Foto: Reprodução

Uma medida provisória voltada para as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e do Ministério dos Povos Indígenas foi publicada pelo governo federal nesta segunda-feira, 21. O texto autoriza um crédito extraordinário de R$ 64,3 milhões.

A maior parte dos recursos, R$ 40,26 milhões, será aplicada na compra e distribuição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A iniciativa busca ampliar as ações de segurança alimentar e nutricional e deve alcançar aproximadamente 4 mil famílias agricultoras.

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Recursos para povos indígenas

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Já a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) contará com R$ 24,02 milhões para financiar ações destinadas às comunidades indígenas. Vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, a fundação prevê utilizar o dinheiro em atividades culturais e sociais, com alcance estimado de 1,3 mil comunidades em diferentes regiões do país.

A medida estabelece que os valores terão caráter extraordinário e servirão para reforçar programas que já existem nas duas áreas. O crédito será custeado por recursos do Tesouro Nacional.

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governo Povos Indígenas recursos

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