Receita libera R$ 1,26 bilhão em restituições de IR; veja quem pode receber agora

O calendário regular de restituições do Imposto de Renda 2026 terminou em agosto, mas os pagamentos ainda não acabaram. Nesta quarta-feira, 23, a Receita Federal abre uma nova consulta para contribuintes que continuam à espera do dinheiro.



Ao todo, serão 412.186 restituições, que somam R$ 1,26 bilhão. O lote inclui casos que ficaram de fora das rodadas anteriores e também valores relacionados a exercícios passados. A consulta será liberada às 9h, no horário de Brasília.

Quem pode receber neste novo lote do Imposto de Renda?

O pagamento de setembro não corresponde a um quinto lote regular. Trata-se de um lote de residual, formado por declarações que passaram a estar aptas para restituição depois do encerramento do calendário regular.

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Segundo a Receita Federal, o lote residual contempla declarações de imposto de renda transmitidas fora do prazo, contribuintes que tinham alguma pendência e posteriormente regularizaram a situação e restituições residuais referentes a exercícios anteriores.

Como estão distribuído os R$ 1,26 bilhão?

Do total, R$ 466.683.970,39 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 9.250 restituições

Idosos entre 60 e 79 anos: 59.722 restituições

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 7.341 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 19.699 restituições

Além disso, 281.609 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via PIX.



Também tem mais de 34 mil restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Por que há outro pagamento se o último lote foi pago em agosto?

O calendário oficial da restituição do Imposto de Renda 2026 contou com quatro lotes regulares. Os pagamentos foram programados para:

29 de maio,

30 de junho,

31 de julho e

31 de agosto.

O lote de agosto, portanto, encerrou o calendário regular, mas não necessariamente todos os pagamentos de restituições relacionados ao imposto de renda. Esse formato de quatro lotes, inclusive, foi uma das mudanças anunciadas pela Receita para o IRPF 2026.

Depois disso, a Receita Federal continua processando declarações que ainda não estavam aptas ao pagamento e pode incluí-las em lotes residuais.

Como consultar o lote da restituição residual?

O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar na área Meu Imposto de Renda e selecionar Consultar minha restituição.



Há uma consulta simplificada e também a possibilidade de acessar informações mais completas pelo extrato de processamento no e-CAC.



A Receita também permite acompanhar a liberação da restituição pelo aplicativo oficial através de celulares e tablets.

Quando a restituição será paga?

O dinheiro será creditado ao longo do dia 30 de setembro, na conta informada pelo contribuinte na declaração.



O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic. Pelas regras da Receita, a correção acumula a taxa a partir do mês seguinte ao prazo final da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês em que ocorre o depósito. Depois que o valor é encaminhado ao banco, deixa de receber novas atualizações.

Não apareceu neste lote residual? Saiba o que fazer

Para quem chegar na quarta-feira e continuar fora da lista, vale conferir o extrato de processamento. Se a declaração estiver regular e apenas aguardando pagamento, ela poderá seguir para lotes posteriores conforme o processamento da Receita.

Dependendo do caso de irregularidade, o contribuinte pode corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora. A correção, porém, não significa pagamento imediato. Depois de regularizada, a declaração volta ao fluxo de processamento e precisa estar apta para integrar um lote posterior.

Motivos para ter ficado fora dos lotes de restituição

Há diferentes motivos para uma restituição de imposto de renda ainda não ter sido paga. Entre as situações apontadas pela própria Receita estão declarações em malha fiscal, casos em que existem débitos a serem compensados com a restituição e problemas nos dados bancários ou na conta indicada para recebimento.



Vale ressaltar que, em caso de pendência, o próprio sistema permite identificar o motivo.

O que fazer quando a restituição foi liberada e o dinheiro não caiu?

Quando o pagamento não é concluído, o contribuinte pode solicitar o reagendamento do pagamento. A situação pode acontecer em caso de problema nos dados bancários ou na conta de destino.



O reagendamento pode ser solicitado pelos canais do Banco do Brasil. Para fazer o procedimento, a Receita informa que são necessários o valor da restituição e o número do recibo da declaração.



Após a solicitação, a restituição fica disponível para reagendamento durante um ano após a primeira tentativa de crédito. Se o dinheiro não for resgatado durante esse período de um ano, ele retorna à Receita Federal. A partir daí, o pedido deve ser feito pelo e-CAC, no serviço destinado à restituição não resgatada na rede bancária.



Há ainda um prazo maior a observar: a Receita informa que o direito de solicitar uma restituição não resgatada prescreve em cinco anos contados da primeira disponibilização do valor na rede bancária.