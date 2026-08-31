IR 2026: Receita paga 4º lote de restituição nesta segunda; veja como fazer

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A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 31, o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026. Ao todo, 521.935 contribuintes serão contemplados, com um total de R$ 1,23 bilhão em restituições.

O lote inclui também valores residuais de exercícios anteriores. Entre os contribuintes que receberão nesta etapa estão idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves, profissionais do magistério e pessoas que tiveram prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou escolherem o recebimento via Pix.

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Quem recebe neste lote

Do total de restituições liberadas nesta segunda-feira:

16.850 são destinadas a contribuintes com mais de 80 anos;

são destinadas a contribuintes com mais de 80 anos; 86.873 a pessoas entre 60 e 79 anos;

a pessoas entre 60 e 79 anos; 9.029 a contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave;

a contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave; 26.769 a profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério;

a profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério; 338.912 a contribuintes que tiveram prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix;

a contribuintes que tiveram prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix; 43.502 são destinadas a contribuintes sem prioridade legal.

Como consultar a restituição

O contribuinte pode verificar se está incluído no lote por meio do site da Receita Federal. Para isso, é necessário acessar a opção “Meu Imposto de Renda” e, depois, “Consultar a Restituição”.

A consulta permite verificar a situação da declaração de forma simplificada ou acessar informações mais detalhadas por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC.

Caso seja identificada alguma pendência, o contribuinte poderá verificar o motivo e, quando necessário, enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e celulares que permite consultar informações sobre a restituição e a situação cadastral do CPF.

Calendário da restituição do IR 2026

O calendário de pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2026 ficou dividido em quatro lotes:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto.

E se houver erro na conta bancária?

A Receita Federal informa que o pagamento da restituição é realizado somente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Por isso, erros nos dados bancários informados ou problemas na conta podem impedir o crédito.

Nesses casos, é possível solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito.

O contribuinte pode fazer o procedimento pelo portal do Banco do Brasil ou pela Central de Relacionamento, nos telefones:

4004-0001 – capitais;

0800-729-0001 – demais localidades;

0800-729-0088 – telefone exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Para solicitar o reagendamento, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado dentro do prazo de um ano, o contribuinte precisará fazer um requerimento pelo Portal e-CAC.

Como saber se caiu na malha fina

A consulta da restituição também permite verificar se existe alguma pendência que esteja impedindo o pagamento. Caso haja divergências nas informações declaradas, o contribuinte pode ter caído na chamada malha fina.

Para verificar a situação, é necessário acessar o e-CAC com uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Depois, o contribuinte deve entrar em “Declarações e Demonstrativos”, selecionar “Meu Imposto de Renda” e consultar a declaração de 2026.

O sistema informa se a declaração foi processada normalmente ou se existem pendências.

Quando há divergências, elas podem ter sido provocadas por informações incorretas fornecidas pelo próprio contribuinte, pela empresa empregadora ou por prestadores de serviços.

Se o erro estiver na declaração do contribuinte, é possível enviar uma declaração retificadora. Caso a divergência tenha sido causada pela fonte pagadora ou por uma empresa prestadora de serviço, será necessário aguardar a correção das informações por parte da responsável.