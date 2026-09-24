Caixa-preta de helicóptero que matou cantor Rick é encontrada

A caixa-preta do helicóptero que matou o cantor Rick Sollo - da dupla com Renner - e outras quatro pessoas foi encontrada nesta quarta-feira, 23, dois dias após o acidente envolvendo a aeronave de matrícula PP-MGR, em Urubici, no município de Santa Catarina. A informação foi divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Localizado, o gravador Cockpit Voice Recorder (CVR), conhecido popularmente como “caixa-preta" será enviado ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata), do Cenipa, em Brasília (DF).

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O equipamento é responsável pelo registro das comunicações e dos sons na cabine de comando. Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação dos dados serão iniciados pelos investigadores nos próximos dias.

Próximos passos

Na ocasião, foi finalizada a Ação Inicial, feita por investigadores que aplicaram técnicas específicas para a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes.

Nessa etapa, reúnem-se elementos que subsidiarão as fases posteriores da investigação, as quais têm por finalidade identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.

Concluída a Ação Inicial após a coleta de todas as evidências e partes da aeronave necessárias à investigação, liberando os demais destroços à autoridade policial competente, que deverá isolar e preservar o local do acidente.

Quanto à remoção dos destroços e dos bens transportados, bem como a higienização da área, a responsabilidade cabe ao operador ou proprietário da aeronave. Essa medida tem por objetivo prevenir riscos à segurança, à saúde pública, ao meio ambiente, ou à propriedade de terceiros e à coletividade.

Após a conclusão, a investigação avançará para a fase de Análise de Dados. Nesse estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como realizados estudos pormenorizados de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros elementos relacionados à ocorrência.

"A investigação será concluída no menor prazo possível, considerando a complexidade da ocorrência e a necessidade de identificação dos possíveis fatores contribuintes", garantiu a FAB.

Caixa-preta de acidente com Rick - Foto: Divulgação/FAB

Relembre o acidente

O helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, que desapareceu na Serra de Santa Catarina, foi encontrado na terça-feira, 22, e nenhum sobrevivente foi localizado.

Além do cantor de 59 anos, também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

As buscas iniciaram na tarde de segunda-feira, 21, e seguiram madrugada adentro, até os destroços serem encontrados por volta das 12h desta terça. A operação contou com uma aeronave, que encontrou os destroços, aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.