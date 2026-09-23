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Foto inédita de Rick com empresário antes da morte vem à tona

Acidente não houve sobreviventes

Agatha Victoria Reis
Por
Dupla sertaneja Rick & Renner
Dupla sertaneja Rick & Renner - Foto: Reprodução| Instagram

Uma foto inédita do cantor Rick, da dupla com Renner, e do empresário Bruno Avelar em seus últimos momentos de vida, veio a público após a tragédia na Serra Catarinense. O registro foi realizado na manhã da segunda-feira, 21, após o helicóptero decolar de Porto Belo (SC).

Na imagem, os dois amigos aparecem sentados lado a lado, dentro da aeronave, momentos antes da queda. Além dos famosos, também estavam no helicóptero o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Queda da aeronave na serra catarinense

Os famosos tinham como destino final a cidade de São Joaquim, um trajeto de cerca de 190 quilômetros. No entanto, a aeronave perdeu contato com os radares e desapareceu.

Os destroços do helicóptero foram encontrados na terça-feira, 22, por equipes do Corpo de Bombeiros, em uma área de mata fechada no município de Urubici. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em situação regular, com certificação válida até agosto de 2027.

O caso será investigado para apontar as causas da queda da aeronave, já que a região registrava forte nebulosidade e tempo ruim. O acidente não houve sobreviventes.

Veja a imagem:

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    Foto inédita |

Morte de Rick, da dupla Rick & Renner

O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos no dia 21 de setembro de 2026, após a queda de um helicóptero na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina.

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A dupla do cantor, Renner, se manifestou publicamente muito abalado com a perda de seu parceiro de quatro décadas. A viúva do artista, Geralda Helena, também usou as redes sociais para deixar uma mensagem emocionante de despedida pelos 42 anos de união.

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Tags

brasil música Rick e Renner

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