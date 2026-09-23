Esposa de Rick desabafa após morte do cantor: “não sei como continuar”

Siga o A TARDE no Google

A esposa do cantor Rick, que fazia dupla com Renner, Geralda Helena, se pronunciou pela primeira vez após a confirmação da morte do cantor nesta terça-feira, 23, após um acidente de helicóptero na Serra de Santa Catarina.

Em uma publicação nas suas redes sociais, Geralda relembrou os 42 anos de relacionamento com o cantor e destacou a história construída ao lado de Rick. “Como eu me despeço de você depois de 42 anos?”, escreveu.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme o depoimento, o casal começou sua história de amor ainda jovens, enfrentando dificuldades juntos em vários momentos da vida.

“Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro”, afirmou.

Rick e sua esposa, Geralda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Esposa destacou a família construída com o cantor

Geralda também destacou a família construída ao lado de Rick, composta por dois filhos e quatro netos.

Em outro ponto da mensagem, ela ainda destacou o companheirismo do cantor, que a acompanhou em várias partes da vida.

“Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você”, escreveu.

Rick e sua esposa, Geralda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Me ajude a aprender a viver em sua ausência.”

Na sequência, a mulher ainda pediu que o cantor seguisse cuidando dela, mesmo após sua morte.

“Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim. Me dê forças, me guie e me ajude a suportar a saudade e a aprender a viver com a sua ausência”, declarou.

Finalizando a homenagem, Geralda agradeceu ao cantor pelos 42 anos de casamento e afirmou que, mesmo estando se despedindo, o amor vai permanecer.

“Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. "O meu amor por você será eterno. 🤍”, concluiu.

Relembre o acidente

O cantor Rick embarcou em um helicóptero, junto de seu empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, na segunda-feira, 21, e decolou do Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC), e partiu em direção ao município de São Joaquim (SC).

Porém, na tarde do mesmo dia, a aeronave desapareceu depois de passar por uma área afetada por fortes tempestades na região da Serra Catarinense.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que as buscas iniciaram na tarde de segunda-feira, 21, e seguiram madrugada adentro, até os destroços serem encontrados por volta das 12h desta terça, 22.

Junto aos destroços estavam os corpos dos cinco tripulantes, não houveram sobreviventes.

Veja os destroços

Destroços do helicóptero que Rick estava - Foto: Reprodução

Segundo a corporação, a operação contou com uma aeronave, que encontrou os destroços, aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas e drones com capacidade de identificação térmica.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava em situação regular e possuía a certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

O cadastro também indica que a aeronave estava autorizada a realizar voos noturnos.