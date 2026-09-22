Quem é Rick, da dupla Rick & Renner? Conheça e relembre polêmicas

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, estava no helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, em Santa Catarina. As buscas pela aeronave seguem nesta terça, 22, com drone térmico.

Segundo a assessoria do cantor, também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, que não teve o nome divulgado.

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Quem é Rick?

Natural de Porto Nacional, em Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, nasceu em 5 de dezembro de 1966. Ele se mudou com a família para Brasília aos seis anos e começou a cantar em bares aos nove, ao lado de uma das irmãs. Eles chegaram a ter problemas com o Juizado de Menores por sua pouca idade.

Na década de 1980, a dupla Rick e Renner foi formada, em Brasília, e começou a fazer sucesso nos anos 1990, antes da explosão do chamado sertanejo universitário, que renovou o estilo. Entre os principais sucessos da dupla estão ‘Ela é demais’ e ‘Nos bares da cidade’.

Rick e Renner: como se conheceram?

O parceiro de Rick era Ivair Reis Gonçalves, o Renner, nascido em Brasília em 19 de novembro de 1971. Ele começou a cantar rock aos 14 anos. Aos 16, tornou-se pai e passou a ajudar a sustentar a família com o dinheiro que ganhava com a música.

Rick e Renner começaram a carreira se apresentando em bares e chegaram a gravar um LP independente. A dupla recebeu ajuda de Zezé Di Camargo e Luciano, que os apresentaram ao produtor Manoel Nenzinho Pinto.

Depois disso, aconteceu a gravação do primeiro disco pela gravadora Continental. Alguns dos sucessos do álbum eram as músicas ‘Preciso te Encontrar’, ‘Você Decide’, ‘Olhando nos Teus Olhos’, ‘Mal de Amor’ e ‘A Gente Sempre se Entende’.

A dupla se mudou para São Paulo após o primeiro trabalho para dar continuidade à carreira artística.

Os grandes sucessos

Ao longo dos anos 1990, a trajetória de Rick e Renner ganhou força e eles se consolidaram como uma dupla no sertanejo romântico. A grande virada aconteceu em 1998, com o álbum ‘Mil Vezes Cantarei’, que tinha ‘Ela é Demais’, principal sucesso da carreira da dupla.

A música permaneceu por cinco meses consecutivos nas paradas de sucesso e se tornou um dos maiores símbolos da trajetória dos cantores. Até hoje ela é a música mais tocada da dupla nas plataformas de streaming.

Em 1999, o álbum ‘Instante Mágico’ espalhou ainda mais a popularidade de Rick e Renner, com sucessos como ‘Muleca’, ‘Cara-de-Pau’, ‘Fim de Semana’ e ‘Na Pontinha do Pé’.

Posteriormente, a dupla manteve uma sequência de lançamentos e apresentações pelo país. Em 2003, para celebrar uma década de carreira, a dupla lançou um álbum acústico que reuniu alguns de seus principais sucessos, entre eles ‘Ela é Demais’, ‘O Amor e Eu’ e ‘Paixão de Peão’. No mesmo ano, os cantores também lançaram o primeiro DVD da carreira.

Até 2007, Rick e Renner já haviam vendido mais de 7 milhões de discos e realizavam, em média, 150 shows por ano.

Trajetória da dupla é marcada por sucessos, separações e acidentes - Foto: Divulgação

Primeira separação

Em 2010, eles anunciaram o interrompimento do trabalho da dupla, após 25 anos. Naquele momento, os dois haviam lançado 16 CDs e dois DVDs.

O objetivo de Rick era seguir carreira solo, com nome artístico Rick Sollo. Já Renner seguiu carreira solo na música gospel, com ajuda de Rick.

Em carreira solo, Rick lançou os álbuns ‘Pronto pra te amar’, de 2011, e ‘Foi Deus…’, de 2015, sem o mesmo destaque dos sucessos da dupla.

Primeiro retorno

Os músicos retomaram a parceria em setembro de 2012, que culminou no lançamento de dois CDs: ‘Inacreditável Poder do Amor’ e ‘Bom de Dança - Vol. 2’.

No fim de 2014, Renner foi detido por dirigir embriagado e bater o carro em dois postes em São Paulo. Um homem trabalhando próximo gravou o cantor cambaleando após o acidente, quando tentou fugir.

Ele foi preso ainda no local e deixou a delegacia após pagar a fiança de R$ 10 mil, alegando que estava apenas dando carona para um morador de rua.

Segundo separação

Após o acidente de Renner em dezembro, poucos dias depois Rick fez uma publicação afirmando que já havia “perdido das contas de quantas vezes” sentou para conversar e aconselhar o colega de dupla.

Ele afirmou que seu sustento dependia da música, mas preferia ter “paz no coração”. Ele afirmou que estava envergonhado, pediu perdão aos fãs e disse que era o fim da dupla.

Durante a separação, Rick retornou à carreira solo, formou uma dupla com Giovanni, da dupla Gian & Giovanni, enquanto Renner formou as duplas Renner & Ricardo e depois com Rodinei Fonseca da Silva, na dupla Renner e Rennan.

Segundo retorno da dupla

A dupla voltou a trabalhar junta em 2018 e lançou o CD ‘Seguir em Frente’, pela Radar Records, e iniciaram uma turnê com o mesmo nome. O álbum reuniu composições de Rick, incluindo ‘Eu Mereço’, ‘Filha’, ‘Esse Amor é Você’, ‘Nos Bares da Cidade’ e ‘Como Assim’.

Nos últimos anos, a dupla lançou alguns singles nas plataformas de streaming, como ‘Estou aqui!’, de 2024, ‘Porque o Bruto Chora’, de 2025 e ‘O Caçador’, de 2026, o mais recente.

A dupla está na turnê ‘Em nome da música’ atualmente. O show mais recente divulgado pela dupla nas redes foi em Sorriso, em Mato Grosso, em um evento corporativo, no dia 19 de setembro.

Acidente fatal

Em 2001, Renner se envolveu em um acidente após perder o controle do carro na rodovia que liga Piracicaba a Campinas. O veículo atravessou a pista e colidiu com um casal que vinha de moto no sentido contrário, o que levou à morte dos dois.

Sete anos depois, o sertanejo foi condenado a pagar uma indenização de dois mil salários mínimos, mas o advogado da família afirmou em 2015 que ele ainda não havia pago e tentava o bloqueio de seus bens na Justiça.