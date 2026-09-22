Buscas por helicóptero que sumiu com Rick seguem com drone térmico

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As buscas para encontrar o helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, seguem nesta terça-feira, 22, na zona rural de Urubici, em Santa Catarina. Os bombeiros usam um drone térmico para tentar localizar a aeronave onde o último sinal do transponder do helicóptero foi emitido na segunda-feira, 21.

Segundo a assessoria do cantor, também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, que não teve o nome divulgado.

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O drone térmico é capaz de capturar o calor emitido por corpos. Os objetos pertencem à Defesa Civil estadual e sobrevoa a região de Santa Bárbara nesta manhã.

Ao longo do dia, outro drone com as mesmas características e pertencente aos Bombeiros Militares, também será usado na região.

O que aconteceu?

O helicóptero com o cantor Rick decolou de Porto Belo, no Litoral Norte, com destino a São Joaquim, na Serra, e não chegou ao local previsto. Para as buscas, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. Na versão com trem de pouso tipo esqui, o peso máximo de decolagem é de 4.218 quilos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que a aeronave está com a situação regular e tem certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. O cadastro também indica que a aeronave está autorizada a realizar voos noturnos.

Antes do desaparecimento do helicóptero, Rick publicou em uma rede social um vídeo mostrando o encontro com Bruno Avelar em um aeroporto.

A assessoria do empresário confirmou que ele embarcou no helicóptero.

Helicóptero foi emprestado

A aeronave PP-MGR - Bell 430 é da JTA Empreendimento e Urbanismo. A empresa confirmou, em nota, que o helicóptero é usado por Bruno Avelar e o cantor Rick.

Leia a nota na íntegra:

"A JTA informa que seu helicóptero emprestado para uso de Bruno Avelar e o cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa, neste momento encontra-se desaparecido.

Ainda não há confirmação de acidente envolvendo a aeronave. As informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes.

A JTA reforça que, neste momento, qualquer informação que não tenha sido oficialmente confirmada deve ser tratada como não verificada.

Pedimos cautela na divulgação e no compartilhamento de notícias ou especulações sobre o caso.

Assim que houver novas informações oficiais, a JTA fará a devida comunicação."