Cachês milionários de Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa viram alvo do MP; entenda o caso

Os contratos dos shows de Gusttavo Lima e da dupla Maiara e Maraisa no evento AgroFood Show, realizado em setembro, em Marília, no interior de São Paulo, são alvo de uma ação civil pública do Ministério Público estadual.



A Promotoria pede a anulação dos acordos, que somam R$ 2,254 milhões, e questiona a origem dos recursos utilizados para pagar as apresentações.

Cachês somam mais de R$ 2 milhões

De acordo com o Ministério Público, R$ 1,5 milhão foram destinados ao show de Gusttavo Lima e R$ 754 mil à apresentação de Maiara e Maraisa.



A Promotoria afirma que R$ 1,7 milhão do total teriam origem em recursos inicialmente previstos para Saúde e Educação, sendo R$ 1,53 milhão da primeira área e R$ 170 mil da segunda. O órgão também aponta dificuldades fiscais do município.





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Prefeitura nega irregularidades

A Prefeitura de Marília nega que os contratos tenham sido pagos com recursos vinculados à Saúde e à Educação. Segundo a administração municipal, a movimentação envolveu saldos não comprometidos do Tesouro e seguiu as regras orçamentárias.



A gestão também afirma que o evento contribui para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade.

A Justiça negou inicialmente o pedido de liminar do Ministério Público para suspender os contratos e os pagamentos.



A prefeitura informou posteriormente ter obtido decisão favorável em recurso, mas o caso ainda não teve decisão definitiva sobre o mérito da ação.