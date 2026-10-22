Ney Matogrosso anuncia pausa na carreira aos 85 anos; saiba o motivo

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O cantor Ney Matogrosso anunciou, na quarta-feira, 21, que passou por uma cirurgia e precisará se afastar dos palcos por um mês, seguindo recomendação médica.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou que não poderá realizar o show previsto para sábado, 24, em Tiradentes, Minas Gerais.



Segundo ele, o procedimento não foi grave, mas exige um período de recuperação.

Cantor explica motivo do afastamento

Na publicação, Ney afirmou que ficou triste por precisar adiar a apresentação e explicou que ainda está em recuperação.

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O artista, que completou 85 anos em agosto, não revelou qual procedimento cirúrgico realizou. Ele também informou que recebeu orientação médica para não trabalhar durante o próximo mês.





Confira o vídeo:

Show é remarcado para fevereiro de 2027

A apresentação foi transferida para 27 de fevereiro de 2027. Em comunicado nas redes sociais, a organização do evento Planeta Tiradentes informou que os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data.

Quem preferir cancelar a compra poderá solicitar o reembolso pelo aplicativo da plataforma Ticket360, conforme as orientações divulgadas pela organização.