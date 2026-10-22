ENTRETENIMENTO
Ney Matogrosso anuncia pausa na carreira aos 85 anos; saiba o motivo
Cantor cancela show previsto para este sábado em Minas Gerais
O cantor Ney Matogrosso anunciou, na quarta-feira, 21, que passou por uma cirurgia e precisará se afastar dos palcos por um mês, seguindo recomendação médica.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou que não poderá realizar o show previsto para sábado, 24, em Tiradentes, Minas Gerais.
Segundo ele, o procedimento não foi grave, mas exige um período de recuperação.
Cantor explica motivo do afastamento
Na publicação, Ney afirmou que ficou triste por precisar adiar a apresentação e explicou que ainda está em recuperação.
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O artista, que completou 85 anos em agosto, não revelou qual procedimento cirúrgico realizou. Ele também informou que recebeu orientação médica para não trabalhar durante o próximo mês.
Confira o vídeo:
Show é remarcado para fevereiro de 2027
A apresentação foi transferida para 27 de fevereiro de 2027. Em comunicado nas redes sociais, a organização do evento Planeta Tiradentes informou que os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data.
Quem preferir cancelar a compra poderá solicitar o reembolso pelo aplicativo da plataforma Ticket360, conforme as orientações divulgadas pela organização.