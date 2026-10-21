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ENTRETENIMENTO

Deborah Secco revela bronca inusitada que levou da Globo

Atriz fez revelação durante podcast

Agatha Victoria Reis
Por
Atriz Deborah Secco
Atriz Deborah Secco - Foto: Reprodução| Instagram

Deborah Secco surpreendeu o público após revelar uma história inusitada sobre os bastidores da Globo. A atriz contou que foi repreendida pela direção da emissora no início da carreira por usar biquíni no Projac.

Durante o podcast TIG P.O.V, a atriz contou que, anteriormente, ela tinha o hábito de chegar para trabalhar vestindo roupas de banho após fazer exercícios e frequentar a praia.

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O comportamento, no entanto, não foi bem visto pela emissora e a atriz teria recebido um bilhete. “Eu recebi até uma cartinha: Deborah, isso é uma empresa séria, você não pode entrar de biquíni aqui”, relembrou a atriz.

Deborah Secco ainda contou que a intenção era apenas trocar de figurino no camarim. “Minha ideia era entrar e trocar de roupa. Não queria ter que ir para casa […] Meu estilo nunca foi construído. Imagina se eu iria contratar uma maquiadora para ir a um evento. Fazia eu. Me achava linda”, disse.

Veja o vídeo:

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Um post compartilhado por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

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deborah secco entretenimento Globo

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