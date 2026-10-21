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Virginia Fonseca retorna à TV e ganha espaço no horário nobre

Influenciadora voltará para televisão em breve

Agatha Victoria Reis
Por
Virginia Fonseca em seu perfil do Instagram
Virginia Fonseca em seu perfil do Instagram - Foto: Reprodução| Instagram

Após nove meses, Virginia Fonseca retornará para o SBT para participar do Teleton 2026. A programação beneficente acontece entre os dias 6 e 7 de novembro, por 26 horas ininterruptas com o objetivo de apoiar a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Durante a transmissão do Teleton, Virginia ocupará o horário do início da noite de sábado, pouco antes de Patrícia Abravanel assumir o encerramento da maratona beneficente, função desempenhada anteriormente por Silvio Santos (1930-2024).

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Também está confirmada a participação de Celso Portiolli, Eliana e Xuxa, como atração musical. Além deles, foi anunciado a presença de Ana Castela, Léo Foguete, Daniel, Mumuzinho, Aline Barros, Manu Bahtidão e Gustavo Mioto na grade musical.

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Por que Virginia saiu do SBT?

Virginia Fonseca deixou a emissora no início deste ano, com o anúncio do seu desligamento feito no dia 28 de janeiro. Segundo ela, o encerramento do contrato ocorreu devido às dificuldades de conciliar a agenda de gravações e a necessidade de se dedicar aos seus negócios.

Devido ao faturamento e a repercussão, a emissora criou alternativas para manter a atração no ar. No entanto, a mesma equipe que trabalhava com Virginia, também atuava na programação do The Noite, de Danilo Gentili.

A gravação do último episódio do programa "Sabadou com Virginia" aconteceu em 24 de fevereiro de 2026, e a última edição foi exibida em março de 2026.

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Tags

entretenimento SBT Virginia Fonseca

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