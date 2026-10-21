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IMÓVEL LUXUOSO

Filha de Xuxa e marido vivem em casa de 308m² com fogão de R$ 55 mil

Residência tem um andar superior onde ficam três suítes

Edvaldo Sales
Por
Residência tem um andar superior onde ficam três suítes
Residência tem um andar superior onde ficam três suítes - Foto: Reprodução | YouTube

Isa Scherer, a filha do ex-nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, vive com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos em uma casa de 308 m² localizada em uma vila residencial de São Paulo.

A residência combina ambientes amplos, móveis assinados e objetos personalizados, mas mantém uma fachada discreta.

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Inicialmente, o casal pretendia morar em um apartamento comprado na planta e com entrega prevista para 2027. Porém, eles mudaram os planos e escolheram outro imóvel para viver.

Durante a procura por uma nova casa, uma corretora apresentou o imóvel em uma vila, de acordo com a Casa Vogue. Isa se interessou pelo ambiente já na primeira visita, principalmente pela tranquilidade do entorno e pela sensação de estar afastada do ritmo mais intenso da cidade.

Na parte interna, o imóvel apresenta espaços amplos e uma decoração que reúne diferentes materiais, peças de design e objetos com significado para a família.

A cozinha é um dos principais ambientes da residência e também reflete a profissão de Isa. O espaço reúne armários de madeira e aço inoxidável, detalhes dourados e eletrodomésticos de alto padrão.

Veja detalhes da casa:

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Fogão de aproximadamente de R$ 55 mil

Entre os itens da casa, o de maior destaque é o fogão da Lofra, presente dado pelo pai da vencedora do MasterChef Brasil em 2021. O equipamento foi citado em reportagens sobre a residência com preço aproximado de R$ 55 mil.

Além disso, a cozinha possui uma claraboia para entrada de luz natural, além de uma parede com cardápios de restaurantes emoldurados e azulejos pintados à mão.

Imóvel possui três suítes

A residência tem um andar superior onde ficam três suítes. O closet foi projetado para ir além da função de guardar roupas e acessórios. O ambiente também possui um espaço reservado para leitura, combinando organização e área de descanso.

A decoração do imóvel segue a mesma proposta em outros cômodos, com móveis assinados, peças escolhidas pelos moradores, diferentes texturas e elementos artesanais.

Localização foi um dos fatores determinantes

Para Isa e Rodrigo, a localização foi um dos fatores determinantes no momento da escolha. A vila residencial proporciona um ambiente mais reservado e com menos movimento do que regiões marcadas por avenidas e áreas comerciais.

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