Filha de Xuxa e marido vivem em casa de 308m² com fogão de R$ 55 mil

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Isa Scherer, a filha do ex-nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, vive com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos em uma casa de 308 m² localizada em uma vila residencial de São Paulo.

A residência combina ambientes amplos, móveis assinados e objetos personalizados, mas mantém uma fachada discreta.

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Inicialmente, o casal pretendia morar em um apartamento comprado na planta e com entrega prevista para 2027. Porém, eles mudaram os planos e escolheram outro imóvel para viver.

Durante a procura por uma nova casa, uma corretora apresentou o imóvel em uma vila, de acordo com a Casa Vogue. Isa se interessou pelo ambiente já na primeira visita, principalmente pela tranquilidade do entorno e pela sensação de estar afastada do ritmo mais intenso da cidade.

Na parte interna, o imóvel apresenta espaços amplos e uma decoração que reúne diferentes materiais, peças de design e objetos com significado para a família.

A cozinha é um dos principais ambientes da residência e também reflete a profissão de Isa. O espaço reúne armários de madeira e aço inoxidável, detalhes dourados e eletrodomésticos de alto padrão.

Veja detalhes da casa:

Fogão de aproximadamente de R$ 55 mil

Entre os itens da casa, o de maior destaque é o fogão da Lofra, presente dado pelo pai da vencedora do MasterChef Brasil em 2021. O equipamento foi citado em reportagens sobre a residência com preço aproximado de R$ 55 mil.

Além disso, a cozinha possui uma claraboia para entrada de luz natural, além de uma parede com cardápios de restaurantes emoldurados e azulejos pintados à mão.

Imóvel possui três suítes

A residência tem um andar superior onde ficam três suítes. O closet foi projetado para ir além da função de guardar roupas e acessórios. O ambiente também possui um espaço reservado para leitura, combinando organização e área de descanso.

A decoração do imóvel segue a mesma proposta em outros cômodos, com móveis assinados, peças escolhidas pelos moradores, diferentes texturas e elementos artesanais.

Localização foi um dos fatores determinantes

Para Isa e Rodrigo, a localização foi um dos fatores determinantes no momento da escolha. A vila residencial proporciona um ambiente mais reservado e com menos movimento do que regiões marcadas por avenidas e áreas comerciais.