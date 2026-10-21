Fiuk vira alvo de processo e pode pagar indenização de R$ 40 mil

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O cantor e ex-BBB Fiuk está enfrentando uma nova ação na Justiça pelo produtor André Luis Martins Camargo e pela Owner Entertainment. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista é acusado de roubo após a tentar criar um longa-metragem sobre drift com os profissionais.

O conflito entre Fiuk e os autores iniciou após o cantor publicar o vídeo “Tentaram me Roubar?! – Descontrole: a verdade além do filme”, no Youtube, expondo imagens e voz de André.

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De acordo com o produtora e o profissional, o projeto não se concretizou devido a conflitos e a recusa do cantor em assinar documentos importantes para a execução da parceria. Os autores afirmam que todas as verbas de patrocinadores foram devolvidas e negam ter lucrado com o nome do filho de Fábio Jr.

Fiuk vai pagar R$ 40 mil de indenização ?

Os autores ainda garantem que o novo projeto “Tração”, tem como foco a história do motocross, possui narrativa original e não possui relação com a ideia construída do ex-BBB.

Em liminar de 2 de outubro de 2026, a Justiça determinou a remoção do vídeo de Fiuk em 24 horas, proibição de novas postagens sobre o tema, além do pedido de retratação pública e indenização de R$ 40 mil.

A ação não é a única contra o artista. Fiuk também enfrenta uma ação movida pelo dublê e produtor executivo Jonathan Neves, relacionada às mesmas polêmicas do projeto.