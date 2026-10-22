Vice Miss Bumbum confronta campeã após polêmica: "baixa e mentirosa"

Siga o A TARDE no Google

Os bastidores do Miss Bumbum Brasil 2026 vêm sendo marcados por polêmicas. Após a vencedora do concurso, Mel Breia, afirmar que encontrou pó de vidro dentro da sandália no desfile final, a vice-campeã, a gaúcha Cris Baldissera, abriu o jogo sobre a suspeita de sabotagem.

Segundo a campeã, ela havia sentido um incômodo durante o desfile e encontrou sangue na meia depois da coroação. A Miss Bumbum suspeita que o vidro tenha sido colocado propositalmente no calçado por outras participantes.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vice-campeã, no entanto, contesta a suspeita de sabotageme afirma que o clima durante o concurso foi de união e companheirismo.

"Como alguém pensaria em sabotar uma candidata sem saber que ela estaria entre as favoritas? Durante todo o evento, o que vi foi respeito, ajuda e companheirismo. Não acho justo que todas fiquem sob suspeita por algo que ninguém comprovou", questiona a gaúcha.

Vídeo mostra momento resultado

Para comprovar o seu questionamento, a vice-campeã utilizou imagens para comprovar que a campeã “não tinha incômodo, que estava tudo bem, até porque ela usou uma sandália aberta”.

Além disso, Cris crítica a rivalidade entre as candidatas e afirma que Mel Breia foi “baixa e mentirosa”.

1 de 4 Cris Miss Bumbum | Foto: Divulgação

2 de 4 Cris Miss Bumbum | Foto: Divulgação

3 de 4 Cris Miss Bumbum | Foto: Divulgação

4 de 4 Cris Miss Bumbum | Foto: Divulgação

“Sou contra uma falsa acusação só para ter cinco minutos de fama. Todas se dedicaram muito para chegar à final e merecem respeito. Uma acusação tão séria pode prejudicar a imagem de todas nós que não fizemos absolutamente nada de errado", afirma.