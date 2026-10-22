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Vice Miss Bumbum confronta campeã após polêmica: "baixa e mentirosa"

Modelo mostra vídeo de coroação como prova

Agatha Victoria Reis
Por
Vice Miss Bumbum 2026 C
Vice Miss Bumbum 2026 C - Foto: Divulgação

Os bastidores do Miss Bumbum Brasil 2026 vêm sendo marcados por polêmicas. Após a vencedora do concurso, Mel Breia, afirmar que encontrou pó de vidro dentro da sandália no desfile final, a vice-campeã, a gaúcha Cris Baldissera, abriu o jogo sobre a suspeita de sabotagem.

Segundo a campeã, ela havia sentido um incômodo durante o desfile e encontrou sangue na meia depois da coroação. A Miss Bumbum suspeita que o vidro tenha sido colocado propositalmente no calçado por outras participantes.

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A vice-campeã, no entanto, contesta a suspeita de sabotageme afirma que o clima durante o concurso foi de união e companheirismo.

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"Como alguém pensaria em sabotar uma candidata sem saber que ela estaria entre as favoritas? Durante todo o evento, o que vi foi respeito, ajuda e companheirismo. Não acho justo que todas fiquem sob suspeita por algo que ninguém comprovou", questiona a gaúcha.

Vídeo mostra momento resultado

Para comprovar o seu questionamento, a vice-campeã utilizou imagens para comprovar que a campeã “não tinha incômodo, que estava tudo bem, até porque ela usou uma sandália aberta”.

Além disso, Cris crítica a rivalidade entre as candidatas e afirma que Mel Breia foi “baixa e mentirosa”.

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“Sou contra uma falsa acusação só para ter cinco minutos de fama. Todas se dedicaram muito para chegar à final e merecem respeito. Uma acusação tão séria pode prejudicar a imagem de todas nós que não fizemos absolutamente nada de errado", afirma.

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entretenimento Miss Bumbum

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