MC Carol exige R$ 100 mil para falar da vida pessoal; saiba detalhes

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MC Carol surpreendeu após cobrar R$ 100 mil para falar sobre sua vida pessoal para a imprensa. Procurada pela coluna Fábia Oliveira na quarta-feira, 21, a cantora e atriz condicionou a entrevista ao pagamento do valor.

Segundo a coluna, do Metrópoles, a equipe recebeu a proposta para dar continuidade à conversa

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Atualmente, MC Carol está no ar como Mirtes, na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, e está recém-solteira, após o fim de seu casamento de dois anos com o segurança Cosme Santiago.

MC Carol terminou o casamento?

O fim do casamento entre MC Carol e Cosme Santiago foi confirmado em outubro deste ano, após dois anos de casamento.

De acordo com o segurança, os dois já estavam separados e morando em casas separadas há cerca de três meses. “Estamos há muito tempo até sem nos falar, e ainda tem gente perguntando se estamos juntos, a pessoa postando com outras pessoas”, contou.

MC Carol e Cosme se conheceram em janeiro de 2023 e se casaram em janeiro de 2024. Eles já haviam rompido brevemente em abril de 2025, mas reataram na época