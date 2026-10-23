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JUSTIÇA DO RIO

Após polêmica com Belo, Rayane Figliuzzi é alvo de pedido de intimação em ação criminal

MP-RJ pediu que ela seja intimada em ação criminal envolvendo sua antiga clínica de estética

Sara Santos
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Imagem ilustrativa da imagem Após polêmica com Belo, Rayane Figliuzzi é alvo de pedido de intimação em ação criminal
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Rayane Figliuzzi pode ser intimada em uma ação criminal envolvendo sua antiga clínica de estética e bronzeamento, no Rio de Janeiro. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) solicitou que a influenciadora seja comunicada por meio dos contatos informados em seu perfil no Instagram.

O pedido foi apresentado em 17 de agosto, mas ainda não havia sido analisado pelo juiz responsável pelo caso, segundo a publicação. A ação, ajuizada em dezembro de 2025, envolve o estabelecimento que foi interditado durante uma operação no Rio de Janeiro.

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Ministério Público propõe acordo

Em março de 2026, o MP-RJ ofereceu à influenciadora um acordo de não persecução penal. A proposta prevê que Rayane confesse a prática do crime investigado, pague R$ 50 mil e preste serviços comunitários durante um ano, com carga horária de seis horas semanais.

A 2ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá determinou, em 19 de março, que Rayane fosse intimada para informar se concordava com o acordo. No entanto, conforme a coluna, a intimação não havia sido efetivada.

Na manifestação apresentada em agosto, uma promotora de Justiça defendeu a utilização dos contatos eletrônicos da influenciadora. A representante do Ministério Público considerou que, por ser uma pessoa pública, seria possível localizá-la por esses meios.

Entenda o caso

Rayane Figliuzzi foi denunciada por um crime contra as relações de consumo relacionado à comercialização, exposição à venda, armazenamento ou entrega de produtos impróprios para consumo em sua clínica de estética e bronzeamento.

O estabelecimento foi interditado em dezembro de 2025, durante uma operação realizada no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, foram encontrados produtos usados e armazenados de forma inadequada no depósito da clínica, além de frascos e equipamentos sem identificação e materiais infectantes sem descarte apropriado.

A ação que resultou na interdição foi realizada em conjunto pela Delegacia do Consumidor (Decon) e pela Vigilância Sanitária, após denúncias de clientes do estabelecimento.

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O que diz a defesa de Rayane Figliuzzi?

Em nota enviada à coluna de Fábia, a advogada Márcia Passalini, representante da influenciadora, contestou a informação de que a Justiça não teria conseguido localizar Rayane.

“Na qualidade de advogada de Rayane Figliuzzi, esclareço que não procede a informação de que a Justiça não teria conseguido localizá-la. Não houve tentativa de citação ou intimação de Rayane nos autos mencionados. Desconheço qualquer diligência destinada à sua localização. Rayane já possui defesa técnica constituída no processo, habilitada a receber as intimações dirigidas à sua representação, observadas as hipóteses legais de comunicação pessoal”, afirmou a defesa.

Até o momento descrito pela publicação, o pedido do Ministério Público para que a influenciadora fosse intimada por meios eletrônicos ainda aguardava análise judicial.

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Tags

belo MP-RJ Rayane Figliuzzi

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