De Madonna a Mark Ruffalo: artistas internacionais declaram apoio a Lula

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Madonna e outros famosos internacionais manifestaram-se em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Em suas redes sociais, os artistas declararam apoio ao político brasileiro e compartilharam mensagens relacionadas à disputa eleitoral no país.

Entre os famosos que declararam apoio ao presidente Lula (PT) estão The Strokes, Leigh-Anne Pinnock, ex-Little Mix, Roger Waters, Alfonso Herrera, ex-RBD e Julie Delpy. V

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Quais artistas internacionais apoiam Lula?

Madonna

A cantora republicou um post do fotógrafo Rafael Pavarotti, que já trabalhou com Madonna no álbum "Confessions II". Nela, o brasileiro defende a democracia, os povos indígenas, a Amazônia, a educação e a cultura.

Cantora republicou um post - Foto: Reprodução| Instagram

Julie Delpy

Conhecida pela trilogia "Antes do Amanhecer", "Antes do Pôr do Sol" e "Antes da Meia-Noite", a atriz franco-americana Julie Delpy compartilhou publicações sobre a política brasileira nos Stories do Instagram.

Em uma das publicações havia uma charge sobre a submissão aos interesses dos Estados Unidos, o cartaz de uma assembleia nomeada “UEMA com Lula”.

Assembleia nomeada “UEMA com Lula”. - Foto: Reprodução| Instagram

The Strokes

No dia 14 de outubro, a banda americana The Strokes publicou uma imagem em apoio à reeleição de Lula.

Embalada pela música “Oblivius (Moretti Remix)”, a publicação utiliza uma foto antiga do presidente discursando, com uma estrela vermelha no lugar do céu. O perfil oficial do presidente respondeu à postagem e agradeceu o apoio.

Roger Waters

Um dos fundadores do Pink Floyd, o músico britânico Roger Waters,declarou apoio ao presidente em um vídeo nas redes sociais na última terça-feira, 20.

Além de criticar Flávio Bolsonaro (PL) e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Roger Waters questiona a relação dos dois com os Estados Unidos. Segundo o artista, essa aproximação pode colocar em risco as riquezas naturais brasileiras.

#LulaAbriuOSigiloFlavioArregou @LulaOficial 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 https://t.co/i2CTJcvpEE — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) October 20, 2026

Christian Chávez, ex-RBD

Christian Chávez, ex-integrante do RBD, declarou apoio a Lula durante o primeiro turno das eleições. Em uma publicação nos stories do Instagram, o cantor compartilhou uma mensagem em defesa da democracia e da justiça social.

“Força, Lula. Pela democracia, pela justiça social e por um Brasil mais justo, diverso e para todos. A América Latina segue unida”, dizia o texto.

Christian Chávez, ex-integrante do RBD - Foto: Reprodução| Instagram

Mark Ruffalo

Ao lado de grandes nomes do cinema mundial e brasileiro, como Wagner Moura, Tilda Swinton, Javier Bardem e Sonia Braga, o ator Mark Ruffalo, conhecido por interpretar o Hulk, da Marvel, também manifestou apoio ao presidente Lula.

No vídeo, ele afirma: “Lute contra os fascistas, mantenha a democracia viva”.

Também participam Bruna Marquezine, Caetano Veloso, Petra Costa, Leandra Leal, Sophie Charlotte, Juliette Binoche e Maria Fernanda Cândido.

Veja o vídeo: