Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (30/10)

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A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta sexta-feira, 30, uma adaptação do romance "Os Fantasmas" de Antonia Barber, e do filme homônimo de 1972.

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta sexta-feira, 30, é 'O Incrível Senhor Blunden', estrelado por Mark Gatiss, conhecido pelas participações nas séries 'Sherlock', 'Game of Thrones' e 'Doctor Who', e Spike Fearn, conhecido por interpretar Vandal em 'Batman' e Bjorn em 'Alien: Romulus (2024)'.

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Na trama, Lucy e Jamie se mudam para uma casa mal-assombrada após sua mãe aceitar um emprego como zeladora do lugar, oferecido à família pelo misterioso Senhor Blunden. Na casa, os dois encontram o que duas crianças que são viajantes do tempo transportadas para o futuro, buscando ajuda contra os terríveis Sr. e Sra. Wickens, que querem assassiná-los.

O filme é uma adaptação do romance "Os Fantasmas" de Antonia Barber, e do homônimo filme de 1972.



Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de O Incrível Senhor Blunden