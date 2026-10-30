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PROGRAMAÇÃO

Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (30/10)

Dois irmãos se mudam para uma casa mal-assombrada e se envolvem em um mistério

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde.
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde. - Foto: (Divulgação/Prime Video)

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta sexta-feira, 30, uma adaptação do romance "Os Fantasmas" de Antonia Barber, e do filme homônimo de 1972.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta sexta-feira, 30, é 'O Incrível Senhor Blunden', estrelado por Mark Gatiss, conhecido pelas participações nas séries 'Sherlock', 'Game of Thrones' e 'Doctor Who', e Spike Fearn, conhecido por interpretar Vandal em 'Batman' e Bjorn em 'Alien: Romulus (2024)'.

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Na trama, Lucy e Jamie se mudam para uma casa mal-assombrada após sua mãe aceitar um emprego como zeladora do lugar, oferecido à família pelo misterioso Senhor Blunden. Na casa, os dois encontram o que duas crianças que são viajantes do tempo transportadas para o futuro, buscando ajuda contra os terríveis Sr. e Sra. Wickens, que querem assassiná-los.

O filme é uma adaptação do romance "Os Fantasmas" de Antonia Barber, e do homônimo filme de 1972.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de O Incrível Senhor Blunden

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Tags

filme Sessão da Tarde TV Globo

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