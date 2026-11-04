Primeira novela vertical da Bahia estreia com romance e reviravoltas

A Rede Bahia estreia, no dia 12 de novembro, sua primeira novela vertical, A Vizinha do Noivo, uma comédia romântica ambientada em Salvador e criada para ser acompanhada pelas telas de celulares e tablets. Com elenco local formado por atores negros, a produção aposta em episódios curtos e reviravoltas para aproximar o público de uma nova forma de consumir dramaturgia.

Assinada por Marcos Alexandre, que dirigiu o telefilme Sonho de Arrocha (2026), a novelinha terá quatro capítulos disponibilizados já na estreia, com duração de dois a três minutos cada. A produção é da Gran Maître Filmes, em coprodução com a TV Bahia, e marca uma nova aposta do grupo em formatos audiovisuais.

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Triângulo amoroso movimenta a trama

A história acompanha Gustavo, interpretado por Edy Firenzza, que está noivo de Fernanda (Evelyn Venet). A tranquilidade do relacionamento, no entanto, muda quando ele reencontra Bela (Laura Eme), seu primeiro amor.

Dividido entre a possibilidade de reviver uma antiga paixão e a decisão de manter o compromisso com a noiva, o protagonista se vê diante de escolhas que prometem movimentar a comédia romântica e colocar o público na torcida por diferentes desfechos.

A criação e a direção são de Marcos Alexandre, que também assina o roteiro ao lado de Igor Correia. A proposta é transportar elementos tradicionais das novelas para uma narrativa adaptada ao consumo rápido nas plataformas digitais.

“Acredito que o público vai conhecer personagens marcantes e se entreter com um triângulo amoroso que é muito tradicional nas novelas que acompanhamos. Além de trabalhar a dramaturgia no formato vertical, as novelinhas precisam ter capítulos curtos com ganchos no fim de cada um para que o espectador se interesse em saber o que vai acontecer do início ao fim da trama”, explica Marcos.

Novelinha aposta em histórias na palma da mão

Com episódios de poucos minutos e narrativa pensada para dispositivos móveis, A Vizinha do Noivo explora um formato que busca transformar a maneira de acompanhar histórias de ficção.

A proposta mantém elementos conhecidos da dramaturgia, como romances, conflitos e suspense sobre os próximos acontecimentos, em capítulos adaptados às telas verticais.

A iniciativa também valoriza profissionais e artistas da Bahia, com uma produção inteiramente baiana e elenco local formado por atores negros.

Segundo o gerente de conteúdo da Rede Bahia, Pedro Thomé, a novidade dá continuidade à parceria com Marcos Alexandre após a repercussão de Sonho de Arrocha, telefilme que chegou à programação da TV Globo em março deste ano.

“Após o sucesso do filme ‘Sonho de Arrocha’, que ganhou o Brasil com a exibição na TV Globo em março deste ano, e teve a melhor audiência entre os telefilmes regionais em dois anos, a Rede Bahia renova a parceria com o Marcos Alexandre a partir desse novo formato de dramaturgia na Bahia", conta o gerente de conteúdo da Rede Bahia, Pedro Thomé.

"E dessa vez focamos na novelinha vertical, que é um formato inédito no nosso Estado, justamente para aproximar o público que é apaixonado por novelas e quer acompanhar as histórias na palma da mão, mostrando uma obra com atores e uma produção 100% baiana”, completa.

Quando estreia A Vizinha do Noivo?

A primeira novela vertical da Rede Bahia estreia em 12 de novembro, com os quatro primeiros capítulos, que terão entre dois e três minutos de duração.

Ambientada em Salvador, a produção aposta na comédia romântica e em uma narrativa desenvolvida para celulares e tablets, reunindo artistas locais em uma nova experiência de dramaturgia na Bahia.