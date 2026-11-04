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LUTO

Morre Eliana Rocha, de Toma Lá Dá Cá, aos 82 anos

Atriz também integrou o elenco de ‘Pé na Cova’, da TV Globo

Edvaldo Sales
Por
Atriz integrou o elenco de diversas produções ao longo da carreira
Atriz integrou o elenco de diversas produções ao longo da carreira - Foto: Divulgação

A atriz Eliana Rocha morreu aos 82 anos na terça-feira, 3. Ela era conhecida por interpretar a personagem Luz Divina na série ‘Pé na Cova’, da TV Globo, entre 2013 e 2016. Também participou de outras produções da televisão brasileira, como ‘Toma Lá Dá Cá’.

O ator e diretor Miguel Falabella anunciou a morte da artista. Ele publicou uma homenagem a ela nas redes sociais.

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“Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!”, escreveu ele, fazendo alusão ao nome da personagem dela, Luz Divina, na série de humor.

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Outros trabalhos de Eliana Rocha

A atriz também integrou, ao longo da carreira, o elenco de produções como ‘Meu Bem, Meu Mal’ (1990), ‘Chiquititas’ (1998), ‘Negócio da China’ (2008) e ‘Eu, a Vó e a Boi’ (2019), entre outros trabalhos.

O velório de Eliana Rocha será nesta quarta-feira, 4, das 11h às 15h, no Funeral House Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo.

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