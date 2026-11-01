VAZOU!
Dança dos Famosos tem lista de próximos eliminados revelada
Repescagem definirá quem continuará na disputa
A Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, terá novas eliminações neste domingo, 1º. A repescagem definirá quem continuará na disputa e quem dará adeus à competição.
De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira, 30, os eliminados da semana serão Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.
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"Primeira eliminada, não exatamente nessa ordem: Rita Guedes. Já foi bem difícil para ela, ela fez uma blefaroplastia", afirmou. O Jornalista continuou: "O segundo eliminado será Junno Andrade. Ticiane Pinheiro também será eliminada, assim como Gracyanne Barbosa".
A bancada de jurados será composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha no júri técnico. Enquanto, o ator Renato Góes atuará como júri artístico no Dança dos Famosos.
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