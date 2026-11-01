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VAZOU!

Dança dos Famosos tem lista de próximos eliminados revelada

Repescagem definirá quem continuará na disputa

Agatha Victoria Reis
Por
Participantes do Dança dos Famosos 2026
Participantes do Dança dos Famosos 2026 - Foto: Reprodução | TV Globo

A Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, terá novas eliminações neste domingo, 1º. A repescagem definirá quem continuará na disputa e quem dará adeus à competição.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira, 30, os eliminados da semana serão Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.

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"Primeira eliminada, não exatamente nessa ordem: Rita Guedes. Já foi bem difícil para ela, ela fez uma blefaroplastia", afirmou. O Jornalista continuou: "O segundo eliminado será Junno Andrade. Ticiane Pinheiro também será eliminada, assim como Gracyanne Barbosa".

A bancada de jurados será composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha no júri técnico. Enquanto, o ator Renato Góes atuará como júri artístico no Dança dos Famosos.

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dança dos famosos Globo televisão

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