Dança dos Famosos tem lista de próximos eliminados revelada

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo, terá novas eliminações neste domingo, 1º. A repescagem definirá quem continuará na disputa e quem dará adeus à competição.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias durante o Melhor da Tarde, da Band, nesta sexta-feira, 30, os eliminados da semana serão Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Primeira eliminada, não exatamente nessa ordem: Rita Guedes. Já foi bem difícil para ela, ela fez uma blefaroplastia", afirmou. O Jornalista continuou: "O segundo eliminado será Junno Andrade. Ticiane Pinheiro também será eliminada, assim como Gracyanne Barbosa".

A bancada de jurados será composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha no júri técnico. Enquanto, o ator Renato Góes atuará como júri artístico no Dança dos Famosos.

Veja: