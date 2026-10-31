Globo mira evangélicos e prepara programa especial com Aline Barros

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A Globo vai produzir o ‘Fé na Cena’, um programa especial de fim de ano destinado aos evangélicos. A atração vai mostrar quatro apresentações de artistas do mundo gospel.

As gravações estão previstas para acontecer na próxima semana e a exibição está marcada para 13 de dezembro, quando se comemora o Dia da Bíblia, data muito importante para os pentecostais do Brasil.

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Para o especial, a Globo convidou os cantores Aline Barros, Fernandinho, Gabriela Rocha e Thalles Roberto.

O Fé na Cena terá sucessos dos cantores e releituras de músicas gospel e evangélicas. O especial será feito nos Estúdios Globo, com uma plateia de convidados.

A produção executiva é de Valesca Campos, produção de Valéria Amaral, direção de Celso Bernini e direção de gênero de Joana Thimoteo.

Globo e os evangélicos

Nos últimos anos, a Globo aumentou o olhar para os evangélicos, que já são quase 30% da população brasileira.

Em 2023, a emissora produziu, com sucesso, a novela ‘Vai na Fé’ (2023), que tinha uma protagonista evangélica.

Além disso, na década passada, a emissora promoveu o Festival Promessas, uma série de shows dedicados ao público evangélico, que também virou um especial na programação da emissora.