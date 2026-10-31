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PROGRAMA ESPECIAL

Globo mira evangélicos e prepara programa especial com Aline Barros

Gravações estão previstas para acontecer na próxima semana

Edvaldo Sales
Por
Gravações do novo programa estão previstas para acontecer na próxima semana
Gravações do novo programa estão previstas para acontecer na próxima semana - Foto: Divullgação

A Globo vai produzir o ‘Fé na Cena’, um programa especial de fim de ano destinado aos evangélicos. A atração vai mostrar quatro apresentações de artistas do mundo gospel.

As gravações estão previstas para acontecer na próxima semana e a exibição está marcada para 13 de dezembro, quando se comemora o Dia da Bíblia, data muito importante para os pentecostais do Brasil.

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Para o especial, a Globo convidou os cantores Aline Barros, Fernandinho, Gabriela Rocha e Thalles Roberto.

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O Fé na Cena terá sucessos dos cantores e releituras de músicas gospel e evangélicas. O especial será feito nos Estúdios Globo, com uma plateia de convidados.

A produção executiva é de Valesca Campos, produção de Valéria Amaral, direção de Celso Bernini e direção de gênero de Joana Thimoteo.

Globo e os evangélicos

Nos últimos anos, a Globo aumentou o olhar para os evangélicos, que já são quase 30% da população brasileira.

Em 2023, a emissora produziu, com sucesso, a novela ‘Vai na Fé’ (2023), que tinha uma protagonista evangélica.

Além disso, na década passada, a emissora promoveu o Festival Promessas, uma série de shows dedicados ao público evangélico, que também virou um especial na programação da emissora.

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