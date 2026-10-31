Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

TELEVISÃO

SBT terá mudanças na programação e ganhará nova atração

Formato foi anunciado durente evento publitário

Agatha Victoria Reis
Por
Patricia Abravanel no SBT
Patricia Abravanel no SBT - Foto: Reprodução| SBT

O SBT adicionará um novo programa matinal à sua programação. O formato, que será uma revista eletrônica, foi anunciado durante o SBTem, evento da emissora voltado ao mercado publicitário.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, nesta sexta-feira, 30, a estreia do programa está prevista para novembro deste ano e será exibido de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EXPULSÃO!

A Fazenda 18: Mônica Fonseca é expulsa após agredir participante
A Fazenda 18: Mônica Fonseca é expulsa após agredir participante imagem

FIM DE UMA ERA

Galã da Globo surpreende ao revelar que não quer mais fazer novela
Galã da Globo surpreende ao revelar que não quer mais fazer novela imagem

PROGRAMAÇÃO

Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (30/10)
Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (30/10) imagem

Quem apresentará o ‘Simbora’ do SBT?

Batizado de Simbora, o programa já teve primeiros nomes confirmados na atração. Entre eles estão Dani Brandi, Marcelo Casagrande e Felipeh Campos.

Ainda segundo a coluna Fábia Oliveira, o projeto ficará sob o comando de Leandro Cipoloni, diretor nacional de jornalismo do SBT. O jornalista será responsável por liderar a criação da nova revista eletrônica da emissora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

SBT televisão

Relacionadas

Mais lidas