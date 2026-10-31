TELEVISÃO
SBT terá mudanças na programação e ganhará nova atração
Formato foi anunciado durente evento publitário
O SBT adicionará um novo programa matinal à sua programação. O formato, que será uma revista eletrônica, foi anunciado durante o SBTem, evento da emissora voltado ao mercado publicitário.
De acordo com informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, nesta sexta-feira, 30, a estreia do programa está prevista para novembro deste ano e será exibido de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.
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Quem apresentará o ‘Simbora’ do SBT?
Batizado de Simbora, o programa já teve primeiros nomes confirmados na atração. Entre eles estão Dani Brandi, Marcelo Casagrande e Felipeh Campos.
Ainda segundo a coluna Fábia Oliveira, o projeto ficará sob o comando de Leandro Cipoloni, diretor nacional de jornalismo do SBT. O jornalista será responsável por liderar a criação da nova revista eletrônica da emissora.