EXPULSÃO!
A Fazenda 18: Mônica Fonseca é expulsa após agredir participante
Episódio aconteceu na madrugada deste sábado, 31
A jornalista Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 após um episódio de violência envolvendo Mayk Leão durante uma festa na madrugada deste sábado, 31. A sede recebeu a notícia por Ana Bruna Avila, fazendeira da semana, que leu o comunicado enviado pela produção.
De acordo com o comunicado, a jornalista teria infringindo uma das regras do reality. "A participante Mônica infringiu uma das regras do jogo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo", disse.
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O que aconteceu?
Durante a madrugada deste sábado, 31, os participantes Mayk e Mônica se envolveram em uma discussão. Em meio a confunsão, a apresentadora teria "empurrado" o adversário, que acabou caindo sobre uma mesa com garrafas de vidro e machucou as mãos.
A jornalista negou ter agredido Mayk e afirmou que o próprio "se jogou" sobre a mesa. O participante, no entanto, sustentou que havia sido empurrado pela colega. "Ela me empurrou com a coxa sim", acusou o peão.
O episódio ainda teve outras reviravoltas. Após receber atendimento médico, Mayk procurou Mônica novamente e chegou a ameaçar processá-la por lesão.