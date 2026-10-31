Avenida Brasil 2: Débora Falabella faz mistério sobre retorno de Nina

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A atriz Débora Falabella fez mistério sobre o retorno de Nina em ‘Avenida Brasil 2’. Ela evitou revelar detalhes sobre os rumos da personagem na continuação da novela, mas demonstrou entusiasmo com a oportunidade de reviver um dos papéis mais marcantes de sua carreira. A declaração aconteceu em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Questionada sobre o que o público pode esperar da personagem, Débora preferiu não adiantar informações. “Eu não posso falar”, respondeu.

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Ao ser perguntada novamente, reforçou o cuidado para não entregar surpresas da trama: “Nada, gente”.

Atriz está feliz com o retorno

Mesmo com o suspense, a atriz não escondeu a felicidade de voltar ao universo da novela. “Eu tô feliz de voltar, né? Vai ser, acho que fazer isso, uma personagem depois de 14 anos, é muito legal”, afirmou.

Ao ser questionada se a reviravolta da história a motiva e representa um desafio como atriz, ela confirmou: “Sim”.

Avenida Brasil 2

A sequência dará continuidade aos acontecimentos da história exibida originalmente em 2012.

Avenida Brasil 2 está sendo escrita por João Emanuel Carneiro e tem estreia prevista para janeiro de 2027. A continuação vai mostrar o que aconteceu com os personagens do Divino ao longo dos 14 anos seguintes.

Nina estará novamente envolvida nos conflitos centrais, especialmente diante do retorno de Carminha, que reaparece com uma imagem de mulher regenerada e disposta a reconstruir relações do passado.

Na oportunidade, Débora também falou brevemente sobre a agenda no teatro. A atriz confirmou que continuará com a peça ‘Prima Facie’ após o trabalho na televisão.