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OPINIÃO

Globo estreia 'Lá na Minha Terra' e insiste com Nordeste de um século atrás

Colunista opina sobre a nova trama das seis e os clichês que já deveriam ter sido superados

Luiz Almeida
Por
Lá na Minha Terra estreia nesta segunda
Lá na Minha Terra estreia nesta segunda - Foto: Divulgação / Globo

A Globo estreia nesta segunda-feira, 9, a sua nova novela das seis, Lá na Minha Terra, mas a sensação de quem tem acompanhado as chamadas é de puro déjà-vu. É normal autores criarem as suas marcas, e a dobradinha entre Mario Teixeira e o diretor Allan Fiterman virou uma espécie de linha de montagem da faixa das 18h. O problema é o cansaço pelos mesmos estereótipos.

Depois de Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), a dupla retorna com a promessa pública de mostrar um "Nordeste moderno e polo de tecnologia". O que a gente observa, até então, é a insistente reciclagem de clichês sobre a região.

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A premissa da novela acompanha Rosenda (Dira Paes), que passou 15 anos esperando o marido, Severino (Daniel de Oliveira), desaparecido após tentar a sorte em São Paulo. Ao decidir procurá-lo, ela descobre que o companheiro virou um empresário milionário, adotou outra identidade (Cesário Ávila) e formou uma segunda família.

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O conflito é um clássico de folhetim, mas a divisão geográfica expõe um problema: enquanto a capital paulista respira os ares cosmopolitas de 2026, a fictícia Lavra Seca parece estacionada em 1926.

Nordeste amarelado da Globo

A reação do público nas redes sociais não é exagero, é cansaço. Se compararmos, a antecessora da faixa, A Nobreza do Amor, que era uma trama de época ambientada nos anos 1920, exibia cenários, figurinos e texturas mais contemporâneos do que uma história supostamente contemporânea no sertão nordestino.

A estética adotada para o núcleo de Lavra Seca aposta nos mesmos vícios da Globo: o filtro de câmera amarelado, a poeira cenográfica onipresente, os trajes rurais puídos e a figuração arcaica.

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E tem mais: precisava colocar a protagonista cruzando o país em situações que remetem a um pau-de-arara em pleno século XXI, ignorando a infraestrutura, as linhas de ônibus, a aviação regional e a conectividade digital?

Lá na Minha Terra estreia sob críticas

O autor Mario Teixeira chegaram a comentar que a produção buscaria a Chapada Diamantina para fugir da seca e que traria inovação com personagens como Lurdinha (Julia Dalavia), criadora de uma startup de purificação de água. Na prática, a tecnologia parece um adereço tímido enfiado em um cenário de clichês.

Não é a primeira vez que o novelista enfrenta as críticas. Em No Rancho Fundo, as primeiras fotos divulgadas da família Leonel geraram fortes protestos pela caracterização empoeirada e maltrapilha, forçando a emissora a justificar a imagem como um "teste de paleta".

O problema é que a repetição contínua desse imaginário não é acidente de percurso, mas um vício de olhar do núcleo de teledramaturgia do Sudeste, que ainda tem dificuldades para retratar a região sem a lente do atraso.

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Globo Lá na minha Terra Nordeste novela

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