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OPINIÃO

Globo faz mudança histórica após 25 anos para Eliana conseguir volta por cima

Coluna analisa decisão da emissora com relação ao BBB 27

Luiz Almeida
Por
Eliana receberá ajuda do BBB
Eliana receberá ajuda do BBB - Foto: Reprodução / Globo

A Globo tomou uma decisão inédita para alavancar Eliana aos domingos de uma vez. A emissora vai quebrar uma tradição de 25 anos do Big Brother Brasil exclusivamente para turbinar a audiência do Em Família.

A partir do BBB 27, que estreia em 11 de janeiro, a formação do paredão deixará de ser exibida apenas no fim da noite de domingo. A dinâmica começará já no período da tarde, logo após a Temperatura Máxima, entregando o público diretamente para o programa da apresentadora.

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O movimento da direção da emissora escancara duas coisas: a urgência em resolver a oscilação de público que Eliana enfrentou nos seus primeiros seis meses de casa e o tamanho do investimento que a cúpula do canal está disposta a fazer para que ela vença a disputa contra Celso Portiolli e o SBT.

Estratégia de grade da Globo

A Globo já decidiu que o Em Família com Eliana não vai ao ar durante o mês de janeiro. A atração entra em recesso e só volta à grade após o Carnaval.

A escolha dessa data não é por acaso. Em janeiro, o BBB ainda está em fase de apresentação de participantes e com números mornos. Já em fevereiro e março, o reality show atinge o auge de repercussão e público.

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Quando Eliana voltar ao ar, ela não precisará construir audiência do zero na tarde de domingo; ela receberá a liderança consolidada de uma das marcas mais fortes da televisão brasileira.

Como já analisamos anteriormente nesta coluna, os bastidores da Globo nunca trataram o início instável de Eliana como motivo para demissão ou cancelamento de projeto.

Qualquer troca de emissora após décadas de SBT exige tempo para acostumar o telespectador. Fátima Bernardes, Ana Maria Braga e Luciano Huck passaram exatamente pelo mesmo processo de adaptação antes de firmarem seus horários.

Além disso, o próprio conteúdo do Em Família vem corrigindo a rota. O programa começou errando ao insistir em quadros engessados de "família perfeita", mas encontrou o caminho certo quando apostou no que Eliana sempre soube fazer: auditório solto, música, nostalgia dos anos 1990 e entrevistas espontâneas.

Aposta inédita

Ao alterar a dinâmica do BBB após duas décadas e meia, a Globo não apenas protege Eliana, mas assume que a guerra de audiência aos domingos voltou a ser prioridade máxima.

Para Eliana, o cenário para 2027 está pronto. Com o formato mais ajustado e o apoio do Big Brother trabalhando a seu favor logo na abertura da tarde, a apresentadora terá a melhor oportunidade possível para virar o jogo.

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BBB 27 Big Brother Brasil eliana Globo

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