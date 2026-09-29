Globo faz mudança histórica após 25 anos para Eliana conseguir volta por cima

A Globo tomou uma decisão inédita para alavancar Eliana aos domingos de uma vez. A emissora vai quebrar uma tradição de 25 anos do Big Brother Brasil exclusivamente para turbinar a audiência do Em Família.

A partir do BBB 27, que estreia em 11 de janeiro, a formação do paredão deixará de ser exibida apenas no fim da noite de domingo. A dinâmica começará já no período da tarde, logo após a Temperatura Máxima, entregando o público diretamente para o programa da apresentadora.

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O movimento da direção da emissora escancara duas coisas: a urgência em resolver a oscilação de público que Eliana enfrentou nos seus primeiros seis meses de casa e o tamanho do investimento que a cúpula do canal está disposta a fazer para que ela vença a disputa contra Celso Portiolli e o SBT.

Estratégia de grade da Globo

A Globo já decidiu que o Em Família com Eliana não vai ao ar durante o mês de janeiro. A atração entra em recesso e só volta à grade após o Carnaval.

A escolha dessa data não é por acaso. Em janeiro, o BBB ainda está em fase de apresentação de participantes e com números mornos. Já em fevereiro e março, o reality show atinge o auge de repercussão e público.

Quando Eliana voltar ao ar, ela não precisará construir audiência do zero na tarde de domingo; ela receberá a liderança consolidada de uma das marcas mais fortes da televisão brasileira.

Como já analisamos anteriormente nesta coluna, os bastidores da Globo nunca trataram o início instável de Eliana como motivo para demissão ou cancelamento de projeto.

Qualquer troca de emissora após décadas de SBT exige tempo para acostumar o telespectador. Fátima Bernardes, Ana Maria Braga e Luciano Huck passaram exatamente pelo mesmo processo de adaptação antes de firmarem seus horários.

Além disso, o próprio conteúdo do Em Família vem corrigindo a rota. O programa começou errando ao insistir em quadros engessados de "família perfeita", mas encontrou o caminho certo quando apostou no que Eliana sempre soube fazer: auditório solto, música, nostalgia dos anos 1990 e entrevistas espontâneas.

Aposta inédita

Ao alterar a dinâmica do BBB após duas décadas e meia, a Globo não apenas protege Eliana, mas assume que a guerra de audiência aos domingos voltou a ser prioridade máxima.

Para Eliana, o cenário para 2027 está pronto. Com o formato mais ajustado e o apoio do Big Brother trabalhando a seu favor logo na abertura da tarde, a apresentadora terá a melhor oportunidade possível para virar o jogo.