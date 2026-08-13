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OPINIÃO

Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos

Coluna comenta sucesso de série de humor da emissora

Luiz Almeida
Por
Paulo Vieira virou nome de destaque da Globo
Paulo Vieira virou nome de destaque da Globo - Foto: Divulgação / Globo

Passada a poeira e as cobranças com a Copa do Mundo de 2026, a Globo se viu diante de uma descoberta grandiosa nos seus próprios bastidores. É em meio a um cenário de crises de audiência no entretenimento que a emissora finalmente encontrou a chave para encerrar um "trauma" que já durava anos.

Podemos dizer que o canal lidava com o "fantasma" do fracasso na faixa de humorísticos do horário nobre. Mas tudo parece ter mudado. E o responsável por essa virada de chave atende pelo nome de Paulo Vieira com a sua acertadíssima Pablo & Luisão.

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Inicialmente como uma aposta exclusiva para o Globoplay, a série furou a bolha do streaming, desembarcou na TV aberta e provocou um fenômeno de público que a diretoria não testemunhava há muito tempo.

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  • Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos
  • Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos
  • Paulo Vieira, Pablo (Otavio Muller), Luisão (Ailton Graça), Conceição (Dira Paes), Paulo (Yves Miguel) e Neto (João Pedro Martins)
  • Pablo (Otavio Muller), Luisão (Ailton Graça), Conceição (Dira Paes), Paulo (Yves Miguel) e Neto (João Pedro Martins)
  • Paulo narrador (Paulo Vieira)
  • Pablo (Otavio Muller), Conceição (Dira Paes) e Luisão (Ailton Graça)
  • Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos
  • Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos
  • Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos

Os dados do Painel Nacional de Televisão (PNT) demonstram o acerto: Pablo & Luisão cravou 17,6 pontos de média ponderada já em sua primeira semana na TV. Ele ainda se tornou o único produto fora do "triângulo de ferro" da emissora (novelas, jornalismo e futebol) a figurar no top 10 das atrações mais assistidas do país.

O sucesso da Globo e a simplicidade

A resposta calorosa do telespectador é a prova definitiva de que o público da TV aberta estava faminto por um humor genuíno, afetuoso e, acima de tudo, brasileiro.

As aventuras insólitas de Pablo (pai do humorista) e do seu inseparável amigo Luisão resgataram uma essência que a Globo parecia ter esquecido nos últimos anos.

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Desde o encerramento de produções icônicas como A Grande Família, A Diarista, Toma Lá Dá Cá e Tapas & Beijos, a emissora viveu um longo período afastada do gênero.

Pressionada por formatos engessados, tentativas frustradas de projetos conceituais demais ou receio de rejeição, a linha de shows de humor acabou escanteada.

Pablo & Luisão veio para provar que o brasileiro não deixou de gostar de rir; ele apenas precisava de personagens com os quais se identificasse de verdade. Vida longa a Pablo & Luisão.

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Tags

entretenimento Globo Pablo and Luisão TV

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