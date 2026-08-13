Globo faz descoberta grandiosa após Copa do Mundo e acaba com trauma de anos

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Passada a poeira e as cobranças com a Copa do Mundo de 2026, a Globo se viu diante de uma descoberta grandiosa nos seus próprios bastidores. É em meio a um cenário de crises de audiência no entretenimento que a emissora finalmente encontrou a chave para encerrar um "trauma" que já durava anos.

Podemos dizer que o canal lidava com o "fantasma" do fracasso na faixa de humorísticos do horário nobre. Mas tudo parece ter mudado. E o responsável por essa virada de chave atende pelo nome de Paulo Vieira com a sua acertadíssima Pablo & Luisão.

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Inicialmente como uma aposta exclusiva para o Globoplay, a série furou a bolha do streaming, desembarcou na TV aberta e provocou um fenômeno de público que a diretoria não testemunhava há muito tempo.

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Os dados do Painel Nacional de Televisão (PNT) demonstram o acerto: Pablo & Luisão cravou 17,6 pontos de média ponderada já em sua primeira semana na TV. Ele ainda se tornou o único produto fora do "triângulo de ferro" da emissora (novelas, jornalismo e futebol) a figurar no top 10 das atrações mais assistidas do país.

O sucesso da Globo e a simplicidade

A resposta calorosa do telespectador é a prova definitiva de que o público da TV aberta estava faminto por um humor genuíno, afetuoso e, acima de tudo, brasileiro.

As aventuras insólitas de Pablo (pai do humorista) e do seu inseparável amigo Luisão resgataram uma essência que a Globo parecia ter esquecido nos últimos anos.

Desde o encerramento de produções icônicas como A Grande Família, A Diarista, Toma Lá Dá Cá e Tapas & Beijos, a emissora viveu um longo período afastada do gênero.

Pressionada por formatos engessados, tentativas frustradas de projetos conceituais demais ou receio de rejeição, a linha de shows de humor acabou escanteada.

Pablo & Luisão veio para provar que o brasileiro não deixou de gostar de rir; ele apenas precisava de personagens com os quais se identificasse de verdade. Vida longa a Pablo & Luisão.