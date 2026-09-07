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OPINIÃO

Globo finalmente caminha para o que fazer com Eliana aos domingos após 6 meses

Coluna debate atração dominical que tem causado polêmica nos bastidores do canal

Luiz Almeida
Por
Programa de Eliana é alvo de críticas, mas tem ganhado forma
Programa de Eliana é alvo de críticas, mas tem ganhado forma - Foto: Divulgação / Globo

Quando o Em Família com Eliana foi apresentado ao mercado pela Globo, o projeto vinha embalado em um conceito de ser o "ponto de conexão" entre as famílias. Tudo soava perfeito no papel, mas a televisão tem a sua própria física. Seis meses após a estreia, a atração parece finalmente encontrar seu verdadeiro prumo.

O que o público da televisão deseja mesmo é justamente fugir do formato "redondinho" que se desenhava para a estreia e até nos primeiros meses do programa, antes da pausa da Copa do Mundo.

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O programa de Eliana já demonstrou que ganha brilho de verdade quando troca o conceitual pela espontaneidade de palco, pelas conversas soltas e pela "bagunça" de um bom dominical.

Acerto do programa da Globo

Os episódios recentes deixam evidente o caminho que funciona. No último domingo (6), o reencontro com Adriana Colin, revivendo os tempos de Banana Split, colocou a apresentadora relembrando a sua própria história.

Uma semana antes, a combinação entre Ivete Sangalo e Dani Calabresa transformou o palco em um divertido "consultório sentimental", que flutuou com naturalidade do humor escrachado às brincadeiras musicais com fãs.

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O mesmo clima já havia aparecido na visita surpresa de Flávia Alessandra a Ary Fontoura e na roda de samba puxada por Xande de Pilares e o Grupo Revelação, em outros períodos.

Nesses momentos, o espírito de "reunião familiar" acontece de forma orgânica, pela música e pela risada, e não porque um briefing publicitário determinou.

Futuro de Eliana?

Para quem acompanha as manchetes digitais, as derrotas pontuais de audiência para Celso Portiolli e o SBT alimentam narrativas de crise iminente. No entanto, a Globo tem demonstrado uma postura bem mais fria e madura.

A empresa sabia, desde o primeiro dia de contrato com Eliana, que transferir um rosto historicamente ligado à concorrência exigiria tempo.

E vamos combinar uma coisa: a emissora já demonstrou em outras oportunidades que a paciência se faz necessária. Fátima Bernardes precisou de meses para se desvincular da bancada do Jornal Nacional e fazer o Encontro engrenar.

Ana Maria Braga passou por tempestades no início do Mais Você, e o próprio Luciano Huck enfrentou oscilações sensíveis até ganhar o papel que possui na Globo.

A direção do canal acerta ao tranquilizar Eliana e bancar o planejamento a médio prazo. A apresentadora tem bagagem, carisma popular e entrega comercial para sustentar a faixa.

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audiência eliana Globo

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