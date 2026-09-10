Record muda a programação e entrega presente para a Globo e SBT com futebol

A Record tomou uma decisão sobre a sua grade de programação do próximo sábado, 12, que pode custar (e muito) a sua posição no ranking da audiência da TV aberta. Ao escalar o Campeonato Brasileiro masculino para bater de frente com a semifinal do futebol feminino na Globo e contra a maratona de filme do SBT, a emissora da Barra Funda pode estar dando um presente para as rivais.

A transmissão da Record será às 16h30 e fará com que um jogo de futebol feminino dispute a preferência direta do telespectador contra uma partida masculina de clubes. O que pesa contra a estratégia da Record é o jogo escolhido, Chapecoense e Internacional, que não tem um grande apelo do público.

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A Globo entra na disputa com um clássico de massas entre duas das maiores torcidas do país, Flamengo e São Paulo, disputando uma vaga na grande final do Brasileirão Feminino em mata-mata eliminatório, sob a narração de Renata Silveira. É o ápice da temporada.

Enquanto isso, a Record contra-ataca com a partida protocolar válida pela 27ª rodada do torneio masculino, narrada por Cléber Machado. Com isso, o canal corre o sério risco de ver o futebol feminino da Globo não apenas liderar com folga, mas consolidar uma vitória sobre a modalidade masculina no Ibope.

Para a líder de audiência, o movimento funciona como um teste de ouro que fortalece a relevância comercial e editorial da modalidade, especialmente de olho na Copa do Mundo Feminina que o Brasil sediará no próximo ano, evento para o qual a emissora já projeta uma cobertura recorde com 56 partidas ao vivo na TV aberta.

SBT pode ser beneficiado pela Record

Se a Globo comemora o embate esportivo, quem também sorri nos bastidores da Anhanguera é o SBT. A emissora da família Abravanel vem fortalecendo o Sessão +SBT Show, comandado por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, que agora ganha ainda mais espaço e musculatura com quase quatro horas de duração (3h45) na faixa vespertina.

Em estratégia de contraprogramação, quando duas das três maiores redes abrem a tela para o futebol ao mesmo tempo, cria-se uma dispersão imediata de público. O telespectador que busca o entretenimento clássico é empurrado para o SBT. Agora é esperar para ver como será esse sábado de "guerra".