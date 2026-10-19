Essa será a maior mudança de Quem Ama Cuida em 5 meses com Adriana e novo parceiro

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A Globo segue bem animada com Quem Ama Cuida, novela que se prepara para uma grande reviravolta. Após cinco meses no ar e um salto temporal de seis anos, o folhetim contará finalmente com a absolvição de Adriana (Leticia Colin) pela morte de Arthur (Antonio Fagundes).

A situação encerra a fase de defesa da protagonista e inaugura o momento que o telespectador do horário nobre mais espera em um folhetim: a hora da desforra.

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Desde que deixou o presídio, a personagem vinha travando uma batalha cansativa contra a família Brandão. Limitada pela liberdade condicional, qualquer movimento impulsivo poderia mandá-la de volta para trás das grades.

Agora, com a revisão criminal aceita por unanimidade pela Justiça, Adriana ganha liberdade plena para contra-atacar abertamente quem armou contra ela.

O fim da mocinha acuada em Quem Ama Cuida

Walcyr Carrasco e Claudia Souto sabem que novela de grande apelo não se sustenta apenas com sofrimento contínuo. É preciso entregar momentos de alívio para manter o público engajado no sofá.

A transformação de Adriana deixa isso evidente. Pilar (Isabel Teixeira), que reinou absoluta humilhando a rival, finalmente sentirá o chão sumir sob os pés com a iminência da falência.

A herança de Arthur

Se a trama judicial do assassinato chega ao fim, o conflito pelo dinheiro entra em nova fase. A partilha da fortuna deixada pelo milionário vira a nova arma da novela. Adriana iniciará a ofensiva para recuperar o patrimônio que lhe cabe, mas não estará sozinha: Heitor (Renato Góes) entra na briga com força para também reivindicar sua fatia da herança.

A aliança entre Adriana e Heitor vira nova força contra os Brandão. Com isso, Quem Ama Cuida mostra fôlego para manter a boa audiência da Globo na faixa mais nobre até a chegada da continuação de Avenida Brasil.