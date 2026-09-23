Drogas e apostas em novela fazem Justiça negar pedido polêmico da Globo

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Um pedido de reconsideração feito pela Globo sobre a classificação indicativa de ‘Quem Ama Cuida’ foi rejeitado pelo Ministério da Justiça.

A emissora queria que a novela ganhasse selo livre, mas o órgão manteve o folhetim como não como não recomendado para menores de 14 anos por causa da presença de drogas lícitas, preconceito, violência, apostas e jogos de azar na trama.

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A empresa havia solicitado uma nova análise da classificação, mas o pedido foi negado pelo Ministério da Justiça, segundo a coluna Play, do jornal O Globo.

Elementos considerados pela Justiça

Alguns elementos considerados pelo órgão são as apostas presentes na história de Ulisses (Alexandre Borges). O personagem é viciado em jogos de azar e acumulou altas dívidas ao longo da trama.

Devido aos problemas financeiros, Ulisses vendeu sua parte na joalheria da família Brandão para Adriana (Leticia Colin), protagonista da novela, como solução para cobrir os débitos devidos. A negociação proporcionou uma das grandes viradas da história.

Além disso, o Ministério da Justiça citou drogas lícitas, preconceito e violência entre os motivos para manter a classificação indicativa de 14 anos.

A negativa do órgão acontece em meio a novos acontecimentos envolvendo Adriana. A fisioterapeuta surgirá, nos próximos capítulos, com um novo visual durante uma exposição em homenagem a Arthur (Antonio Fagundes).

Além disso, a personagem será apresentada como a nova sócia da joalheria e deixará os demais personagens chocados com a novidade. As cenas estão previstas para serem exibidas a partir da próxima sexta-feira, 25.

Quem Ama Cuida é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A novela é ambientada em São Paulo e conta com direção artística de Amora Mautner. A novela está prevista para ficar no ar até janeiro de 2027.