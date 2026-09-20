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Ex-Globo encerra quimioterapia e celebra: "Coragem"

Jornalista de 73 anos concluiu tratamento na última sexta-feira, 18

Yuri Abreu
Por
Ex-apresentador da TV Globo, Chico Pinheiro
Ex-apresentador da TV Globo, Chico Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram @chicopinheiros

O jornalista e ex-apresentador da TV Globo, Chico Pinheiro, de 73 anos, encerrou o tratamento de quimioterapia contra um câncer de intestino. A 12ª e última sessão foi realizada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

Ao deixar a unidade, na última sexta-feira, 18, Chico apareceu ao lado da equipe médica em um vídeo publicado no Instagram (veja ao final desta texto). O oncologista Fernando Maluf afirmou que os exames realizados pelo jornalista estão normais e não apresentam mais evidências da doença.

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“Não tem nenhuma evidência mais de câncer de intestino”, afirmou Fernando Maluf.

Chico comemorou a conclusão do tratamento e agradeceu aos profissionais que o acompanharam durante o período.

O importante é ser ‘paciente’ e não desistir nunca. O que a vida quer da gente é coragem! Chico Pinheiro

Jornalista fala sobre aprendizado durante tratamento

Em outro trecho do vídeo, Chico conversa com a equipe médica e pergunta se está tudo certo. Os profissionais respondem que sim e confirmam que os exames estão normais.

O apresentador também falou sobre o que considera ter aprendido durante o período de tratamento.

“Eu tenho experiência muito rica aqui, acho que melhor do que curar a doença foi aprender”, afirmou.

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Diagnóstico foi revelado em maio

Chico Pinheiro revelou em maio deste ano que havia sido diagnosticado com câncer de intestino. Segundo informações divulgadas na época, o tumor foi identificado durante uma colonoscopia.

O jornalista passou por uma cirurgia e, posteriormente, precisou ser submetido a um novo procedimento por causa de uma aderência intestinal. Após a recuperação, iniciou o tratamento complementar com 12 sessões de quimioterapia.

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Tags

Câncer Chico Pinheiro Globo televisão

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