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NOVO APOSTA

Após fracasso, Record vai fazer versão brasileira de reality gringo

Ideia é que a primeira temporada seja exibida já no primeiro semestre de 2027

Edvaldo Sales
Por
Emissora vai apostar em formato de sucesso que fez sucesso no Emmy
Emissora vai apostar em formato de sucesso que fez sucesso no Emmy - Foto: Divulgação

A Record decidiu mirar em um fenômeno internacional premiado com o Emmy de Melhor Reality Show em 2026. A aposta acontece após o fiasco que foi a Casa do Patrão, um formato próprio que fracassou.

A rede está finalizando os detalhes para produzir a versão brasileira de ‘The Traitors’. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a Record está em fase de assinatura de contrato.

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A ideia é que a primeira temporada seja exibida já no primeiro semestre de 2027. A emissora, inclusive, já avalia possíveis nomes de apresentadores.

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O que é The Traitors?

The Traitors é um reality show de estratégia e suspense. Alguns elementos, como a investigação e manipulação psicológica, podem ser facilmente identificados por quem já brincou de Cidade Dorme.

No primeiro dia, os participantes são reunidos vendados em um castelo isolado e o apresentador escolhe secretamente um pequeno grupo para assumir o papel de Traidores, enquanto os demais passam a ser os Fiéis.

Sem saber em quem confiar, os Fiéis precisam usar intuição e deduções para descobrir a identidade dos infiltrados.

A disputa segue um ciclo diário em que todos cooperam em provas para acumular o prêmio em dinheiro, mas enfrenta tensões extremas na Mesa Redonda, onde debatem e votam para expulsar quem acreditam ser um Traidor.

Para deixar tudo ainda mais intenso, durante a noite os Traidores se reúnem em segredo na “Torre” para escolher uma vítima e “assassiná-la”, eliminando um Fiel do programa sem aviso prévio.

O final guarda o grande trunfo. Se apenas Fiéis restarem no grupo final, eles dividem o prêmio acumulado. No entanto, se ao menos um Traidor conseguir esconder sua verdadeira identidade até o último minuto, ele rouba todo o dinheiro e deixa os Fiéis de mãos vazias.

Sucesso no Emmy

Em 2026, o reality venceu o Emmy de Melhor Reality Show, ganhando de grandes programas como ‘Rupaul's Drag Race’, ‘The Amazing Race’ e ‘Top Chef’.

Além disso, levou melhor apresentador de reality show, com Alan Cumming interrompendo a sequência de vitórias de RuPaul Charles.

Também ficou com melhor direção de elenco e melhor direção de reality na edição de 2024.

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