Após fracasso, Record vai fazer versão brasileira de reality gringo

Siga o A TARDE no Google

A Record decidiu mirar em um fenômeno internacional premiado com o Emmy de Melhor Reality Show em 2026. A aposta acontece após o fiasco que foi a Casa do Patrão, um formato próprio que fracassou.

A rede está finalizando os detalhes para produzir a versão brasileira de ‘The Traitors’. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a Record está em fase de assinatura de contrato.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ideia é que a primeira temporada seja exibida já no primeiro semestre de 2027. A emissora, inclusive, já avalia possíveis nomes de apresentadores.

O que é The Traitors?

The Traitors é um reality show de estratégia e suspense. Alguns elementos, como a investigação e manipulação psicológica, podem ser facilmente identificados por quem já brincou de Cidade Dorme.

No primeiro dia, os participantes são reunidos vendados em um castelo isolado e o apresentador escolhe secretamente um pequeno grupo para assumir o papel de Traidores, enquanto os demais passam a ser os Fiéis.

Sem saber em quem confiar, os Fiéis precisam usar intuição e deduções para descobrir a identidade dos infiltrados.

A disputa segue um ciclo diário em que todos cooperam em provas para acumular o prêmio em dinheiro, mas enfrenta tensões extremas na Mesa Redonda, onde debatem e votam para expulsar quem acreditam ser um Traidor.

Para deixar tudo ainda mais intenso, durante a noite os Traidores se reúnem em segredo na “Torre” para escolher uma vítima e “assassiná-la”, eliminando um Fiel do programa sem aviso prévio.

O final guarda o grande trunfo. Se apenas Fiéis restarem no grupo final, eles dividem o prêmio acumulado. No entanto, se ao menos um Traidor conseguir esconder sua verdadeira identidade até o último minuto, ele rouba todo o dinheiro e deixa os Fiéis de mãos vazias.

Sucesso no Emmy

Em 2026, o reality venceu o Emmy de Melhor Reality Show, ganhando de grandes programas como ‘Rupaul's Drag Race’, ‘The Amazing Race’ e ‘Top Chef’.

Além disso, levou melhor apresentador de reality show, com Alan Cumming interrompendo a sequência de vitórias de RuPaul Charles.

Também ficou com melhor direção de elenco e melhor direção de reality na edição de 2024.