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SALVADOR

Previsão era de chuva e não choveu, por que? Veja o que diz o Inema

Clima entre os bairros não são necessariamente iguais

Alice Paulilo
Por
A explicação está em fatores atmosféricos e geográficos de cada bairro
A explicação está em fatores atmosféricos e geográficos de cada bairro - Foto: Xando Pereira / Ag. A TARDE

É comum enquanto um bairro enfrenta uma pancada forte de chuva, outro, em poucos quilômetros de distância, continua com o tempo seco. Quem acompanha a previsão do tempo com certeza deve se perguntar o porquê isso acontece.

A resposta é que a chuva não se distribui de maneira uniforme. A ocorrência depende de fatores como umidade do ar, ventos, formação de nuvens e características do relevo.

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Em Salvador, a combinação entre a brisa marítima, os ventos predominantes e a geografia da cidade ajuda a explicar essas diferenças. Enquanto o Subúrbio e a Cidade Baixa podem registrar precipitações mais intensas, a Orla e a região da Paralela podem ter um cenário bem diferente. Em outros momentos, pode ser o contrário.

O meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Thiago Barros, explica que três condições são fundamentais para a formação da chuva: umidade, instabilidade atmosférica e movimento de subida do ar.

A umidade fornece o vapor d'água, enquanto a instabilidade favorece a elevação do ar quente e úmido. Ao subir, ele esfria e contribui para a formação de nuvens e precipitações.

"As nuvens se formam, crescem e se deslocam em áreas delimitadas, enquanto as condições que favorecem a chuva mudam de um ponto para outro”, esclarece o meteorologista.

Como os ventos e a brisa marítima influenciam a chuva?

Os ventos transportam a umidade e direcionam o deslocamento das nuvens. Quando correntes de ar de diferentes direções se encontram ou perdem velocidade, pode ocorrer a convergência: o ar se concentra próximo à superfície e é forçado a subir.

Esse movimento favorece a formação de nuvens carregadas e instabilidade suficientes. Já os ventos mais intensos podem deslocar as nuvens rapidamente, fazendo com que a chuva atinja diferentes áreas em períodos distintos.

Nas cidades litorâneas, a brisa marítima também interfere nesse processo. Durante o dia, o continente costuma aquecer mais rápido do que o oceano, fazendo com que o ar se desloque do mar em direção à terra e transporte umidade.

À noite, essa circulação tende a enfraquecer ou pode se inverter temporariamente. Estudos sobre o litoral leste do Nordeste apontam que a interação entre a brisa marítima e os ventos de leste e sudeste contribui para a ocorrência de chuvas, inclusive com maior frequência no período noturno.

Por que o relevo faz alguns bairros receberem mais chuva?

A geografia também influencia a distribuição das precipitações. Quando o ar úmido encontra uma encosta ou elevação do terreno, pode ser forçado a subir. Nesse processo, esfria e favorece a formação de nuvens.

Em Salvador, a localização entre o Oceano Atlântico e a Baía de Todos-os-Santos, somada ao relevo irregular, contribui para que a chuva tenha comportamentos diferentes dentro da cidade.

Thiago Barros ressalta que não existe uma distribuição fixa. Dependendo da direção e da intensidade dos ventos, além das condições atmosféricas, Itapuã pode receber uma chuva mais intensa enquanto o Subúrbio registra pouca precipitação, ou o contrário.

Por que um mesmo sistema meteorológico não provoca a mesma chuva em todos os lugares?

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Fenômenos de maior escala, como frentes frias, distúrbios ondulatórios de leste, cavados e zonas de convergência, podem favorecer a ocorrência de chuva em áreas extensas. Isso não significa, porém, que todos os bairros e municípios atingidos por esses sistemas receberão o mesmo volume de água.

A distribuição da chuva resulta da combinação entre os fenômenos atmosféricos de maior escala e as características de cada localidade.

Essa diferença também precisa ser considerada na leitura dos dados dos pluviômetros. Os equipamentos medem o volume de chuva acumulado em um ponto específico, e não necessariamente representam todo o bairro ou município onde estão instalados.

“Para investigar por que uma pancada se concentrou em determinado local, é preciso observar quais condições atmosféricas estavam presentes naquele momento. O pluviômetro não representa necessariamente todo o acumulado de chuva no bairro ou município: ele mede a precipitação em um ponto específico”, destaca Thiago.

Assim, um volume elevado registrado em uma estação meteorológica não significa que toda a cidade tenha recebido a mesma quantidade de chuva. Da mesma forma, um índice baixo em determinado equipamento não descarta a ocorrência de pancadas mais fortes em outras localidades.

Compreender essa dinâmica ajuda a interpretar melhor as previsões e os registros meteorológicos. Embora um aviso indique condições favoráveis à chuva em determinada região, a intensidade e a distribuição das precipitações dependem de fatores que atuam desde a circulação atmosférica até as características de cada bairro.

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