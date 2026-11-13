SALVADOR
Piatã e mais 3 bairros terão suspensão de energia nesta sexta (13/11)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Piatã e outros três bairros de Salvador terão a energia elétrica suspensa nesta sexta-feira, 13. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h30 às 16h de forma alternada.
Além de Piatã, serão afetados Palestina, Paripe e Periperi. A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.
Confira trechos sem energia em cada bairro
Palestina: 9h30 às 15h30
- Rua Direta da Palestina, 51.
- Travessa Geraldina Fernandes, 10.
- Rua Geraldina Fernandes, 47.
- Rua Bico Doce, 18.
Paripe: 10h às 16h
- Rua Paranaguá, 21.
Periperi: 10h às 16h
- Travessa São Francisco Xavier, 21, 14, 6, 7, 5, 11, 3, 16 e 9.
- Rua São Paulo de Periperi, 46, 50, 42, 54, 86, 84, 43, 56, 59, 26, 74, 44 e 20.
- Rua do Mogno, 29.
- Travessa 1 São Paulo de Periperi, 15.
- Avenida Bispo, 37, 35, 39, 34 e 23.
- Rua Belo Horizonte de Periperi, 24, 13, 5, 1 e 18.
- Rua Carlos Chiarele, 40.
- Travessa 4 Paraíso de Periperi, 22, 1, 620 e 3.
- Rua Paraíso de Periperi, 70, 19949 e 9494.
- Travessa São Pedro, 25, 17, 12 e 10.
- Travessa 3 Paraíso de Periperi, 10, 14, 15 e 17.
- Rua Pedro Lopes, 82.
- Travessa 1 Carlos Chiarele, 18.
- Travessa 2 Carlos Chiareli, 16.
- Rua das Pedrinhas, 1510.
- Avenida Beira Rio, 23.
- Travessa 3 São Paulo, 4.
Piatã: 9h30 às 15h30
- Rua da Gratidão, 291.
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Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.