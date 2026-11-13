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SALVADOR

Piatã e mais 3 bairros terão suspensão de energia nesta sexta (13/11)

Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Falta de energia atinge bairros de Salvador
Falta de energia atinge bairros de Salvador - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Piatã e outros três bairros de Salvador terão a energia elétrica suspensa nesta sexta-feira, 13. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 9h30 às 16h de forma alternada.

Além de Piatã, serão afetados Palestina, Paripe e Periperi. A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

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Confira trechos sem energia em cada bairro

Palestina: 9h30 às 15h30

  • Rua Direta da Palestina, 51.
  • Travessa Geraldina Fernandes, 10.
  • Rua Geraldina Fernandes, 47.
  • Rua Bico Doce, 18.

Paripe: 10h às 16h

  • Rua Paranaguá, 21.

Periperi: 10h às 16h

  • Travessa São Francisco Xavier, 21, 14, 6, 7, 5, 11, 3, 16 e 9.
  • Rua São Paulo de Periperi, 46, 50, 42, 54, 86, 84, 43, 56, 59, 26, 74, 44 e 20.
  • Rua do Mogno, 29.
  • Travessa 1 São Paulo de Periperi, 15.
  • Avenida Bispo, 37, 35, 39, 34 e 23.
  • Rua Belo Horizonte de Periperi, 24, 13, 5, 1 e 18.
  • Rua Carlos Chiarele, 40.
  • Travessa 4 Paraíso de Periperi, 22, 1, 620 e 3.
  • Rua Paraíso de Periperi, 70, 19949 e 9494.
  • Travessa São Pedro, 25, 17, 12 e 10.
  • Travessa 3 Paraíso de Periperi, 10, 14, 15 e 17.
  • Rua Pedro Lopes, 82.
  • Travessa 1 Carlos Chiarele, 18.
  • Travessa 2 Carlos Chiareli, 16.
  • Rua das Pedrinhas, 1510.
  • Avenida Beira Rio, 23.
  • Travessa 3 São Paulo, 4.

Piatã: 9h30 às 15h30

  • Rua da Gratidão, 291.

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Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

  • Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
  • Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.
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falta de energia Neoenergia Coelba Salvador

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