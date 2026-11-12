Fios soltos, postes tortos e incêndios: o perigo escondido nas ruas de Salvador

Há um ano a comerciante Márcia Soares, 42 anos, passou por um grande susto. Ela viu o emaranhado de fios que ficam presos a um poste de energia elétrica, na frente de seu restaurante, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, pegar fogo.

"Vi o fio pegando fogo e caminhando bem na direção do poste que fica na frente do meu restaurante. Foi um desespero, mas eu agi rápido e liguei imediatamente para os bombeiros. Graças a Deus, eles chegaram a tempo, conseguiram controlar a situação e evitaram uma tragédia maior", lembrou.

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De acordo com ela, apesar da situação, até hoje, nada mudou. O poste e os cabos continuam exatamente como estavam antes do curto-circuito, que quase lhe trouxe prejuízos.

Márcia acredita que o problema se deu pela falta de manutenção e também pela grande quantidade de fios, em sua maioria de empresas de internet e telecomunicação, que ficam presos a estrutura da Neoenergia Coelba.

Poste na porta do restaurante de Márcia Soares; em 2025, a estrutura pegou fogo - Foto: Arquivo pessoal

"Nunca vejo [manutenção]. É tenso. O ideal seria remover o quadro e a fiação", avalia ela, apontando que, além do cabeamento, tem também um transformador de energia que fica em meio ao emaranhado.

Infelizmente, a situação vivida por Márcia, não é um caso isolado. O que não falta nas ruas de Salvador são postes totalmente cobertos por fios. Em alguns casos, eles estão pendurados ou soltos no chão levando risco à população.

A recepcionista Rafaela Fonseca, de 41, também presenciou um incêndio de grandes proporções, no dia 5 de março de 2025, na Rua Thomás Gonzaga, a principal de Pernambués.

"Estava indo trabalhar, indo para o ponto de ônibus. O fogo começou em um poste e foi até o outro. Na hora, deu um medo porque foi muito intenso o fogo, muito rápido", relembrou Rafaela.

Em março de 2025, a recepcionista Rafaela presenciou incêndio em postes do bairro onde mora - Foto: Arquivo pessoal

Assim como Márcia, Rafaela que falta manutenção nas fiações instaladas nos postes. "É muita fiação. Não tem a manutenção necessária. É uma situação que foge do controle, pois hoje a concorrência é grande, todos querem vender. Como podemos observar os fios de fibra são alocados no potes de energia", explica a recepcionista.

Por todos os lados

E esse problema não está apenas nos bairros periféricos, mas também nos nobres e, inclusive, no principal centro financeiro e comercial da capital baiana, a Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores.

Em uma breve ronda pelas ruas da localidade, foi possível constatar inúmeras estruturas sobrecarregadas de cabos, muitos fios pendurados e um dos postes totalmente inclinado.

"Passo por aqui todos os dias, trabalho aqui no Caminho das Árvores. Acho isso um absurdo, esse poste mesmo todo torto já, já cai em cima de algum carro. Vai ser uma tragédia. Lá no meu bairro [Cosme de Farias], também é assim, ninguém toma providência", afirmou a diarista Fernanda Mendes, de 38 anos.

O que diz a Coelba

A Neoenergia Coelba informou que, de acordo com a Resolução Conjunta nº 001/1999, das Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é obrigada a compartilhar suas estruturas com empresas de telefonia, cabo e internet.

No entanto, concessionária explicou que as empresas devem instalar seus equipamentos respeitando sempre a segurança e a correta disposição de cabos e outros itens. "A mesma legislação estabelece que cada uma das operadoras é responsável pela instalação e manutenção desses equipamentos que compõem suas redes", retifica o órgão.

A concessionária informou que, embora as empresas tenham a responsabilidade de fazer a instalação da fiação seguindo as normas estabelecidas, fiscaliza com frequência as estruturas.

"A Neoenergia Coelba mantém uma rotina permanente de fiscalização dessas estruturas em toda sua área de atuação. Além disso, realiza operações específicas de combate à ocupação irregular, como a Operação Gatonet. Em 2026, já foram fiscalizados 166 mil postes na Bahia, sendo 35 mil em Salvador e Região Metropolitana", pontua.

A distribuidora revelou que, atualmente, mantém contrato ativo de compartilhamento de postes com 946 empresas.

1 de 10 Fiação acumula em portes de Salvador, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

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8 de 10 Fiação acumula em portes de Salvador, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

9 de 10 Fiação acumula em portes de Salvador, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

10 de 10 Fiação acumula em portes de Salvador, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores | Foto: Andrêzza Moura/ Ag. A Tarde

Sobre a fiscalização

A concessionária informou ter emitido, em 2026, 62 mil notificações para que as prestadoras de serviço de telefonia e internet regularizassem e ordenassem as redes de transmissão.

"Quando identifica alguma irregularidade, a Neoenergia Coelba notifica formalmente as empresas que possuem autorização para disposição dos cabos, informando o poste e o tipo de irregularidade verificada", esclareceu a Coelba, ao afirmar que, nestes casos, remove diretamente cabos e equipamentos instalados sem contrato, fiação sem uso e estruturas que representem risco à segurança da população ou ao sistema elétrico.

"Conforme a regulamentação, a instalação, manutenção, segurança e a retirada de cabos e equipamentos de telecomunicações são responsabilidades das empresas proprietárias desses ativos", apontou a Coelba, ao ser questionada de quem é a responsabilidade em casos de acidentes, incêndios, quedas de fios ou outros problemas provocados por cabos instalados irregularmente nos postes.

Posicionamento da Sedur

O A TARDE também procurou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, órgão vinculado à Prefeitura de Salvador, para saber como é feita a fiscalização das estruturas da Neoenergia Coelba que são compartilhadas com outras empresas.

Por meio de nota, a Sedur respondeu que trabalha em parceria com a concessionária de energia para coibir as irregularidades.

Nota na íntegra

"A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informa que realiza diariamente operações em conjunto com a Neoenergia Coelba para garantir a execução do serviço de manutenção nos postes da cidade.

Durante as ações, a fiscalização identifica as operadoras de telefonia e internet, responsáveis pelas instalações, e notifica para remoção dos cabos excedentes ou inutilizados. Em caso de não cumprimento da notificação, os responsáveis podem ser penalizados, de acordo com a legislação municipal nº 9.935/2026 , que regulamenta a instalação e manutenção de cabos suspensos na cidade para combater a poluição visual e os riscos de segurança".