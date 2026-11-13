Veja previsão do tempo completa para este fim de semana em Salvador

Quem pretende aproveitar as praias ou programar atividades ao ar livre em Salvador neste fim de semana precisa ficar atento às mudanças no tempo entre a madrugada e a tarde.

De acordo com o boletim meteorológico, o sol aparece nos dias 14 e 15 de novembro, mas a capital baiana terá episódios de chuva concentrados nas primeiras horas do dia, acompanhados de calor que pode alcançar os 32°C.

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No sábado, 14, o dia começa com instabilidade. Isso por que há 70% de probabilidade de chuva, com volume estimado em 10,1 mm. As precipitações ocorrem durante a madrugada e se estendem em forma de pancadas pela manhã, enquanto o sol surge entre nuvens.

Ao longo da tarde, o céu permanece com bastante nebulosidade, mas o tempo firma durante a noite. Os ventos sopram na direção leste-nordeste/leste (ENE/E) a 16 km/h, e a umidade relativa do ar oscila entre 69% e 86%. O sol nasce às 4h57 e se põe às 17h39.

A variação térmica ao longo do sábado começa amena, marcando 26°C à meia-noite, recuando para 25°C às 2h e atingindo a mínima de 24°C entre 4h e 6h. Com o avanço da manhã, os termômetros sobem gradualmente, registrando 25°C às 8h, 27°C às 10h e 30°C ao meio-dia, até alcançarem o pico máximo de 32°C às 14h.

No fim da tarde e à noite, a temperatura declina novamente para 30°C às 16h, 28°C às 18h, 27°C às 20h e estabiliza em 26°C entre 22h e 23h.

Sol aparece entre períodos de chuva no domingo

Já no domingo, 15, a chance de chuva cai para 52%. A previsão aponta precipitações na madrugada e durante a manhã, mas com predomínio de sol e diminuição gradual das nuvens no período da tarde.

À noite, a nebulosidade volta a aumentar na cidade. Para o encerramento do fim de semana, os termômetros devem variar entre a mínima de 25°C e a máxima de 32°C.