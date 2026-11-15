AÇÃO CONTRA O GRANIZO
Jerônimo Rodrigues mobiliza gestão após temporais e chuva de granizo no interior
Governador manifestou solidariedade às famílias atingidas e anunciou atuação conjunta do governo
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou a mobilização de órgãos estaduais para prestar assistência à população de municípios atingidos por fortes chuvas no interior do estado. A medida ocorre após temporais registrados em Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro, Ubaíra e Santo Estêvão, onde também houve queda de granizo.
Em publicação nas redes sociais neste domingo, 15, o chefe do Executivo estadual manifestou solidariedade às famílias afetadas e afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Defesa Civil e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) estão mobilizadas para atender às necessidades da população.
“Minha solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas nos municípios de Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro, Ubaíra e Santo Estêvão, onde também houve chuva de granizo. O Estado está mobilizado através do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Sesab, para adotar as medidas necessárias e prestar apoio à população”, escreveu.
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Articulação com as prefeituras
O governador também destacou que o Estado mantém contato com as administrações municipais para acompanhar os desdobramentos dos temporais e garantir assistência às localidades afetadas.
“Seguimos em contato com os municípios para garantir todo o suporte necessário. Que Deus proteja nosso povo!”, completou.
Chuva de granizo surpreende moradores de Santo Estêvão
Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu Santo Estêvão, neste sábado, 14. O fenômeno chamou a atenção dos moradores e provocou transtornos para motoristas que trafegavam pela região.
Imagens registradas durante o temporal mostram uma grande quantidade de pedras de gelo acumuladas sobre o asfalto da BR-116, rodovia federal que atravessa o município e faz ligação com Feira de Santana.
A intensidade da chuva, acompanhada de ventos fortes e redução da visibilidade, levou diversos condutores a interromper temporariamente suas viagens.
Motoristas estacionaram os veículos no acostamento da rodovia enquanto aguardavam a melhora das condições climáticas para continuar o deslocamento.
Registros feitos neste domingo, 15, também mostram estragos deixados pelo temporal no município.
Estado acompanha situação dos municípios
Além de Santo Estêvão, o governador citou ocorrências relacionadas às chuvas em Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro e Ubaíra.
A mobilização anunciada pelo governo estadual envolve o acompanhamento das condições nos municípios e a adoção de medidas de assistência conforme as necessidades identificadas.
Até a divulgação das informações, não havia confirmação oficial de pessoas feridas nem um balanço consolidado dos prejuízos materiais provocados pelo temporal em Santo Estêvão.