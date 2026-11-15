Jerônimo Rodrigues mobiliza gestão após temporais e chuva de granizo no interior

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou a mobilização de órgãos estaduais para prestar assistência à população de municípios atingidos por fortes chuvas no interior do estado. A medida ocorre após temporais registrados em Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro, Ubaíra e Santo Estêvão, onde também houve queda de granizo.

Em publicação nas redes sociais neste domingo, 15, o chefe do Executivo estadual manifestou solidariedade às famílias afetadas e afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Defesa Civil e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) estão mobilizadas para atender às necessidades da população.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Minha solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas nos municípios de Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro, Ubaíra e Santo Estêvão, onde também houve chuva de granizo. O Estado está mobilizado através do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Sesab, para adotar as medidas necessárias e prestar apoio à população”, escreveu.

Articulação com as prefeituras

O governador também destacou que o Estado mantém contato com as administrações municipais para acompanhar os desdobramentos dos temporais e garantir assistência às localidades afetadas.

“Seguimos em contato com os municípios para garantir todo o suporte necessário. Que Deus proteja nosso povo!”, completou.

Chuva de granizo surpreende moradores de Santo Estêvão

Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu Santo Estêvão, neste sábado, 14. O fenômeno chamou a atenção dos moradores e provocou transtornos para motoristas que trafegavam pela região.

Imagens registradas durante o temporal mostram uma grande quantidade de pedras de gelo acumuladas sobre o asfalto da BR-116, rodovia federal que atravessa o município e faz ligação com Feira de Santana.

A intensidade da chuva, acompanhada de ventos fortes e redução da visibilidade, levou diversos condutores a interromper temporariamente suas viagens.

Motoristas estacionaram os veículos no acostamento da rodovia enquanto aguardavam a melhora das condições climáticas para continuar o deslocamento.

Registros feitos neste domingo, 15, também mostram estragos deixados pelo temporal no município.

Estado acompanha situação dos municípios

Além de Santo Estêvão, o governador citou ocorrências relacionadas às chuvas em Ruy Barbosa, Rafael Jambeiro e Ubaíra.

A mobilização anunciada pelo governo estadual envolve o acompanhamento das condições nos municípios e a adoção de medidas de assistência conforme as necessidades identificadas.

Até a divulgação das informações, não havia confirmação oficial de pessoas feridas nem um balanço consolidado dos prejuízos materiais provocados pelo temporal em Santo Estêvão.