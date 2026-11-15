Como o dinheiro do Fundeb em Serrinha comprou livros inflacionados

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Um contrato milionário que deveria garantir o futuro de estudantes pela alfabetização e pelo reforço escolar de crianças, jovens e adultos se transformou no epicentro de um grave escândalo de corrupção no interior da Bahia. O A TARDE Destaque deste domingo, 15, denuncia recursos públicos carimbados para a sala de aula, segundo investigações, que teriam alimentado um esquema criminoso estruturado para drenar verbas federais em Serrinha.

Deflagrada no último dia 4, em uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), a Operação Caro Leitor expôs as entranhas de uma engrenagem sofisticada de desvios. O inquérito aponta indícios de direcionamento de licitação, superfaturamento, lavagem de dinheiro e uma rede de compadrio empresarial que atravessa divisas estaduais, conectando empresas e agentes públicos entre a Bahia e o Ceará.

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​Quem é a editora fornecedora e qual foi o valor homologado?

​A empresa contratada pela Secretaria de Educação de Serrinha foi a Alfa Livros e Consultoria Ltda.

​Trata-se do Pregão Eletrônico nº 012/2024, cujos lotes foram homologados em 29 de maio de 2024 pelo ex-prefeito do município, Adriano Silva Lima (PSD).

​A contratação abrangeu seis lotes de materiais didáticos e ultrapassou o valor de R$ 5,95 milhões (exatos R$ 5.953.359,00) pagos integralmente com verbas do Fundeb.

​De acordo com o levantamento inicial da Polícia Federal e da CGU, os volumes adquiridos pelo município foram faturados por valores substancialmente superiores aos preços de capa divulgados e praticados publicamente no próprio site da editora fornecedora.

Enquanto o catálogo oficial da editora comercializava as obras por valores razoáveis de mercado, a Prefeitura de Serrinha adquiriu os mesmos kits com sobre preço.

Conexão Ceará-Bahia

​Um dos pontos mais intrigantes da apuração é a distribuição geográfica dos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal:

​Bahia (4 mandados): cumpridos nos municípios de Serrinha (endereços ligados à prefeitura e a intermediários) e na capital, Salvador.

cumpridos nos municípios de Serrinha (endereços ligados à prefeitura e a intermediários) e na capital, Salvador. ​Ceará (9 mandados): concentração da maioria das ordens judiciais, distribuídas entre Fortaleza e a cidade vizinha de Eusébio.

Contratação abrangeu seis lotes de materiais didáticos e ultrapassou valor de R$ 5,95 milhões - Foto: Foto: Divulgação

Esquema do 'hub' cearense

​A disparidade no cumprimento dos mandados revela que a sede administrativa e operacional das distribuidoras de livros — assim como o núcleo financeiro e societário do grupo — opera a partir da região metropolitana de Fortaleza.

​Investigações cruzadas do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) indicam que empresas participantes que simularam concorrência no Pregão Eletrônico 012/2024 de Serrinha compartilham parentes, endereços coincidentes em Eusébio/Fortaleza e possíveis "laranjas".

O modelo aponta para o uso de um hub de distribuição no Ceará especializado em prospectar atas de registro de preços e licitações em municípios de médio porte do Nordeste, para escoar coleções com alto valor agregado.

​Entrega aos alunos

​As diligências da Polícia Federal buscam responder se as obras contratadas de fato chegaram às salas de aula ou se a operação operou como mero mecanismo de drenagem do Fundeb.

​Os livros adquiridos consistem essencialmente em coleções de reforço ortográfico, gramática e alfabetização de adultos.

O PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) do Ministério da Educação fornece livros didáticos totalmente gratuitos a redes públicas estaduais e municipais.

A contratação paralela de coleções genéricas por quase R$ 6 milhões levantou o alerta da CGU sobre o uso de contratações paradidáticas como fachada para desviar verbas.

​Distribuição efetiva

O recolhimento de notas fiscais, relatórios de entrega e eletrônicos nos prédios públicos de Serrinha visa determinar se a totalidade dos volumes faturados foi efetivamente entregue ou se houve simulação de entrega com a emissão de notas "frias".

​O inquérito prossegue apurando o enquadramento dos investigados nos crimes de fraude a licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Foto: Criado com auxílio de IA

Estrutura dos lotes

Lotes 1 a 5 Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano);

Gramática Dinâmica da Língua Portuguesa (1º ao 5º ano);

Gramática Dinâmica Leitura e Compreensão (6º ao 9º ano);

Produção Textual e Ortografia Dinâmica (Anos Iniciais);

Produção Textual e Ortografia Dinâmica Aplicada (Anos Finais)R$ 3.556.596,00;

Lote 6 - Educação de Jovens e Adultos (EJA);

A Caminho do Conhecimento (Alfabetização)R$ 2.396.763,00.

Com o material apreendido sob análise pericial da Polícia Federal e da CGU, os investigadores agora cruzam dados bancários e fiscais para rastrear o destino final dos quase R$ 6 milhões pagos pelo município e identificar todos os beneficiários do esquema.

A expectativa das autoridades é que a conclusão dos laudos técnicos subsidie o oferecimento de denúncias criminais à Justiça Federal e o pedido de bloqueio de bens dos envolvidos, buscando garantir o ressarcimento dos valores desviados da educação pública de Serrinha.

O que diz a prefeitura de Serrinha

Em nota enviada ao portal A TARDE, a prefeitura de Serrinha culpa a gestão anterior sobre pelo superfaturamento da licitação para aquisição dos materiais didáticos.

"A Prefeitura Municipal de Serrinha esclarece que os fatos investigados no âmbito da Operação Caro Leitor, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), estão relacionados ao Pregão Eletrônico nº 012/2024, realizado durante a gestão municipal anterior", diz um trecho do comunicado enviado neste domingo, 15.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Serrinha esclarece que os fatos investigados no âmbito da Operação Caro Leitor, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), estão relacionados ao Pregão Eletrônico nº 012/2024, realizado durante a gestão municipal anterior.

O procedimento licitatório e a contratação objeto da investigação são anteriores ao início da atual administração, que assumiu a gestão do município em 1º de janeiro de 2025.

A Prefeitura reafirma seu respeito ao trabalho dos órgãos de investigação e fiscalização, bem como seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos.

A atual gestão permanece à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos necessários e fornecer a documentação que venha a ser solicitada, contribuindo para a completa apuração dos fatos".