O julgamento de Luiz Gilberto de Andrade Pimentel e Antonio Santos Batista, acusados de matar um adolescente no Restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, em Salvador, acontece nesta segunda-feira, 16. Durante a sessão, o ex-segurança, Fabilson do Nascimento Silva, condenado em 2021, relatou que a ordem teria sido dada pelo dono do estabelecimento.

De acordo com informações divulgadas pelo MASSA!, Fabilson do Nascimento Silva, ex-segurança e autor do disparo, afirmou que o chef Beto Pimentel teria ordenado o funcionário a atirar. De acordo com Fabilson, ele estava segurando a arma apenas com uma mão, na altura da cintura, quando o empresário o empurrou e o seu dedo “escorregou no gatilho e o tiro acertou a cabeça da vítima".

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No depoimento exibido na sessão, o ex-segurança ainda conta que o empresário era dono da escopeta usada no crime e arma “circulava na mão de todo mundo”. O ex-segurança foi condenado em 2021 a 12 anos, 10 meses e 15 dias de prisão e, na época, já havia relatado a participação do empresário no caso.

O que aconteceu?

Ainda durante o depoimento, o segurança relata que o patrão teria ouvido um barulho no quintal, achou que alguém estava tentando roubar galos usados em rinhas e entregou a arma para ele. Segundo Fabilson, a tentativa de furto acontecia com frequência na região.

Ao flagrarem o adoslescente no pomar do restaurante, eles teriam ameaçado o jovem, e o chef teria ordenado o funcionário a atirar. De acordo com Fabilson, ele segurando a arma apenas com uma mão, na altura da cintura, quando o empresário o empurrou e o seu dedo “escorregou no gatilho e o tiro acertou a cabeça da vítima".

O ex-funcionário ainda afirmou que Luiz Gilberto se recusou a ajudar o adolescente ferido. "Não ia dar socorro, pois ladrão tinha que morrer", teria afirmado o chef Beto Pimentel.